Актуально
- Голос Америки
Україна вшановує пам'ять жертв депортації кримськотатарського народу
18 травня Україна вшановує пам'ять жертв примусової депортації кримськотатарського народу, на тлі репресій проти кримських татар, які російська окупаційна влада веде в Криму.
"79 років не стерли травму масової радянської депортації понад 230 тисяч кримських татар з Батьківщини ... Російська окупаційна влада лише посилила свої репресії в Криму з початку несправедливої, неспровокованої повномасштабної війни проти України", - заявила посолка США в Україні Бріджит Брінк у відеозверненні 18 травня. "Росія прагне знищити кримськотатарську культуру, спадщину, ідентичність та пам’ять", - додала посадовиця.
"Як і 79 років тому, сьогодні Росія знову незаконно виселяє з Криму тисячі українців, зокрема дітей і кримських татар", - твітує посолка Великої Британії в Україні в дописі з нагоди Дня вшанування пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.
Цей день пам'яті геноциду кримських татар та День вишиванки є "нагадуванням, що "світло та темрява існують поряд. Важливо обрати вірний бік і допомогти добру перемогти зло", - твітує прем'єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте.
"Усі в Україні зараз впізнають це зло, - заявив президент України Володимир Зеленський про злочини радянського режиму проти кримськотатарського народу. - Через роки, змінивши свої символи, але не змінивши своєї сутності, зло повернулося. Щоб так само знищувати людей. Але цього разу ми його знищимо. Ми повинні це зробити".
Зеленський в цей день запропонував створити меморіал пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу, а також підписав указ щодо створення Консультативної ради з питань деокупації та реінтеграції Криму та міста Севастополя.
"Це вже про конкретику повернення Криму в Україну, наших людей додому", - заявив український президент.
Міністерство закордонних справ України закликало міжнародних партнерів, й учасників Міжнародної Кримської платформи, визнати депортацію кримськотатарського народу у 1944 році геноцидом.
"Лише перемога України та звільнення Кримського півострова зможе покласти край системним репресіям проти корінного кримськотатарського народу та відновити повагу до прав людини у світі", - йдеться в заяві МЗС.
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що вимагатиме притягнення до відповідальності винних у геноциді кримських татар та вимагатиме створити міжнародні механізми, які б унеможливили нову російську агресію.
В інтерв'ю з Голосом Америки Чубаров сказав, що кримські татари, які повернулися з депортації 30 років тому, не вимагали відповідальності винних та відшкодування майна. Але події сьогодення «корегують наші підходи», сказав Чубаров.
«Те, що ми, я маю на увазі всіх – і себе, і кримських татар, і українців, і весь світ, який виявився неспроможний покарати, чи навіть визнати людиноненависницькою комуністичну ідеологію радянського режиму, який привів до мільйонів таких жертв, стало причиною того, що ми отримали нову агресію Росії», – сказав Чубаров у розмові з кореспонденткою Голосу Америки Наталкою Чуріковою.
Всі новини дня
- Голос Америки
У Європі винесли вирок за “публічне схвалення злочинів” – нашивку Z і логотип вагнерівців
Районний суд Праги-1 в Чехії ухвалив вирок щодо 31-річного Якуба Яшека за нашивки на одяг з літерою Z на спині і логотипом ПВК “Група Вагнера” на рукаві. Чоловік мав їх на собі під час антиурядового мітингу у Празі в березні цього року.
У результаті, засуджений отримав 6 місяців умовно “за публічне схвалення воєнних злочинів”, штраф у розмірі 12 тисяч корун (близько 545 доларів США) та заборону перебувати у столиці Чеської республіки протягом одного року.
Обвинувачений Якуб Яшек не погоджується з покаранням та заявив, що засуджує воєнні злочини. У суді він сказав, що знав, що означають нашивки, але не знав, що їх носіння є злочином, цитує чоловіка суспільний мовник Česká televize.
За виправдання геноциду підсудному загрожувало до трьох років в'язниці.
Суд викликав жвавий інтерес представників ЗМІ, суддя дозволив знімати увесь процес.
Як повідомляв Голос Америки, Чехія підтримує Україну перед лицем російської агресії. Найбільшою загрозою європейській безпеці назвав російський імперіалізм міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський у інтерв'ю для Голосу Америки.
Незважаючи на заяви, досі не проінспектоване жодне судно. 62 кораблі чекають - Юрій Васьков. Інтерв'ю
Незважаючи на заяви про продовження зернової угоди, Росія так і не розблокувала інспекції суден. Про це в інтерв’ю Голосу Америки повідомив Юрій Васьков, заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.
У вівторок Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш схвально прокоментував продовження Чорноморської "зернової угоди". "У нас є деякі позитивні і значні події – підтвердження Російською Федерацією продовження своєї участі в Чорноморській ініціативі ще на 60 днів… Продовження є гарною новиною для світу", – сказав генсек ООН. За його словами, залишаються й невирішені питання, але "представники Росії, України, Туреччини та ООН продовжать їх обговорювати".
Про невирішені питання щодо угоди, необхідну для нормальної дії угоди кількість перевірок та розблокування судноплавства в Чорному морі Юрій Васьков розповів журналістці Голосу Америки Ірині Соломко.
Ірина Соломко, кореспондентка Голосу Америки: Вчора Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш скликав прес-конференцію та оголосив, що дія Чорноморської зернової ініціативи продовжено на 60 днів. На вашу думку, наскільки вона зараз в безпеці?
Юрій Васьков, заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України: По-перше, ми вважаємо, що вона і раніше була продовжена до середини липня. Саме липня. Бо у нас у тексті, який був підписаний є термін 120 днів під час продовження у березні. Тобто ніяких додаткових угод не підписувалося, тому могло бути подовження на 120 днів або не подовження.
Наші турецькі партнери підтвердили 120 днів. І Організація Об’єднаних Hацій – 120 днів. Російська Федерація фактично сказала, що ми вийдемо за 60 днів. Тому те, що вчора було сказано всіма сторонами угоди - що вона подовжена – ми вважаємо, що вона просто розблокована. Але поки що на словах. Тому що, незважаючи на вчорашні заяви, і вчора, і сьогодні, досі не проінспектоване жодне судно. Тобто 62 судна залишаються в очікувані інспекції на вхід. Жодна не погоджена всіма сторонами угоди, а саме Російською Федерацією.
І.С.: Тобто, по суті, є декларація, що угода продовжується, але в реальному житті гарантій того, що Росія не буде використовувати ту саму практику, яка була до 18 травня щодо блокування інспекції, немає.
Ю.В.: У нас немає ознак того, що вона зараз буде працювати по-іншому. Ми чекаємо інформацію від партнерів щодо реального стану справ, але поки що не працює.
І.С.: Міністр закордонних справ Росії Лавров, коли був в Нью-Йорку під час прес-конференції повідомив журналістам, що в цілому зернова угода не була підписана як зернова угода, що це була просто ініціатива, а угода вже з'явилася потім. Окрім того, за його словами, Росія продовжує повторювати, що перший етап – це зерно, а другий – має запрацювати механізми для продажу російських добрив, зокрема аміаку. Яка позиція України щодо цього?
Ю.В.: Позиція в нас дуже чітка, вона юридично обґрунтована. Україна підписала угоду за ініціативи ООН з Туреччиною. І все. Більш нічого ми не підписували. Наскільки нам відомо, Туреччина також нічого іншого не підписала. В укладеному та підписаному тексті угоди немає нічого про аміакопровід, тим більше нічого немає про інші вимоги Російської Федерації, про які вони говорять.
Що підписувала Організація Об'єднаних Націй – це виключно відносини ООН з Російською Федерацією. Це не наш документ, це не наші обов’язки, це не наші повноваження
Так, справді, був укладений, як нам відомо, меморандум між ООН та Російською Федерацією, але він не був в пакеті. Тому що пакет – це коли одні і ті ж сторони підписують якийсь там пакетний документ. Повторюю, що ані Україна, ані Туреччина нічого не підписували. Тому, що підписувала Організація Об'єднаних Націй – це виключно відносини ООН з Російською Федерацією. Це не наш документ, це не наші обов’язки, це не наші повноваження. Тому ми керуємось виключно текстом укладеної угоди і чекаємо від наших партнерів по угоди Туреччини та ООН відповідні кроки по її захищенню, а також повноцінного і ефективного виконання.
І.С.: На прес-конференції Лавров практично тиснув на Гутерріша, щоб він домігся зниження страхових ставок для російських добрив. Яка позиція ринку щодо цього питання?
Якщо ви подивитеся на статистику щодо експорту російських добрив та агропродукції за військовий час, ви побачите, що обсяг експорту збільшився, а не навпаки
Ю.В.: Якщо ви подивитеся на статистику щодо експорту російських добрив та агропродукції за військовий час, ви побачите, що обсяг експорту збільшився, а не навпаки. Це перше. Друге - умови, які є для українського агроекспорту значно гірші, ніж умови, про які вони кажуть.
Якщо всі ці дії обумовлені забезпеченням світової продовольчої безпеки, то сьогодні через складнощі, що є в Україні, негативний вплив на продовольчу світлову безпеку значно вищий, ніж можливі високі ставки страхування для російських суден. Тому що російські судна не проходять інспекції, не чекають місяцями в Босфорі на вхід.
Тому, якщо ми кажемо про світову продовольчу безпеку, а не використовуємо це для того, щоб щось в ручному порядку отримати, то всі сторони повинні виконувати Чорноморську зернову ініціативу і не створювати штучних перешкод. Цього, на жаль, не відбувається.
І.С.: Якщо не буде розблоковані ці інспекції, чи є в України, Туреччини, ООН план Б. І якою має бути кількість цих інспекцій щодня, щоби забезпечити у виконанні цієї угоди?
Україна, як суверена держава, маючи вихід до Чорного моря, має право на вільне судноплавство. Так само як і комерційні, не військові судна інших іноземних країн, мають право, а вільне судноплавство. Ми максимально працюємо на цим
Ю.В.: Кількість інспекцій повинна бути достатньою, щоб судна більше аніж дві доби не очікували на них. Це може бути десять, це може бути п'ятнадцять, двадцять. Інспекції для суден, а не навпаки. Тобто функція Спільного координаційного центру - координаційна сервісна функція, а не регулювання через рішення однієї з чотирьох сторін, що робити, а що не робити.
На нашу думку, щодоби якщо це буде системно, 16 інспекцій на добу в обидва напрямки - як на вхід, так і на вихід - буде достатньо для того, щоб не було черги, щоб світ отримував максимум продовольства. Якщо це буде система. Є три порти, які зараз на це працюють. Стосовно плану Б, у нас є певні напрацювання, це наше внутрішнє питання, ми будемо планувати його імплементацію, коли ми чітко зрозуміємо, що ініціатива не працює.
Але зараз ми все ж сподіваємось, що наші партнери забезпечать ефективне виконання Чорноморської зернової ініціативи.
І.С.: Але цей план Б пов'язаний не з ініціативою, а з тим, щоб ви все-таки шукаєте інші шляхи того, щоб експортувати українське збіжжя?
Зернова ініціатива – це тимчасове гуманітарне вирішення, але право на вільне судноплавство, воно є. І ми маємо відстоювати його
Ю.В.: Україна, як суверена держава, маючи вихід до Чорного моря, має право на вільне судноплавство. Так само як і комерційні, невійськові судна інших іноземних країн, мають право на вільне судноплавство. Ми максимально працюємо на цим і вважаємо, що зернова ініціатива – це тимчасове гуманітарне вирішення, але право на вільне судноплавство, воно є. І ми маємо працювати і відстоювати його з метою повного поновлення повноцінного судноплавства у Чорному морі.
І.С.: Ми можемо на це сподіватись вже найближчим часом?
Ю.В. Робота в цьому напрямку завжди здійснюється, коли це буде можливе, я зараз і сказати не можу.
- Голос Америки
Росія погрожує Чехії вжити заходів у відповідь на припинення безоплатного користування земельними ділянками
Чехія припинила дію дозволів, які діяли з радянських часів, на безоплатне користування землею і будівлями російськими дипломатичними представництвами дипломатією. Йдеться, зокрема про будівлі на вулиці Героїв України у Празі, де розташоване посольство РФ.
У відповідь МЗС Росії зробило заяву про “здирництво на державному рівні” і пригрозило “вжити заходів” за вимогу орендної оплати.
На сайті МЗС Росії розмістили відповідну заяву. У ній чеську владу звинувачено у “русофобії”.
17 травня чеський уряд скасував постанови 1970-х і 1980-х років, якими колишньому СРСР надавалися у безкоштовне користування земельні ділянки для дипломатичних установ.
РФ використовує цю землю для інших (комерційних) цілей, а Москва не реагувала на неодноразові попередження чеської дипломатії – заявили прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала і міністр закордонних справ Ян Ліпавський, цитує посадовців чеський суспільний мовник Česká televize ( ČT24).
За словами Фіали, Чехія також вимагатиме від Росії повернення “безпідставно отриманої вигоди”, тобто вартості орендної плати за останні три роки.
Йдеться про 60 земельних ділянок, а також празьких квартир поблизу посольства і будинків у Брно, Карлових Варах та рекреаційних закладів у інших містах, загалом понад 42 будівлі.
Чесько-російські дипломатичні відносини загострилися після того, як чеські спецслужби та слідчі позаминулого року виявили причетність агентів російських спецслужб до вибухів у 2014 році на складах боєприпасів у Врбєтіце на Злінщині, - інформує телеканал Česká televize. Кількість російських дипломатів у Чехії ще більше скоротилася після повномасштабного російського вторгнення в Україну.
Зараз у посольстві Росії в Празі працюють шість дипломатів.
До диверсії у Врбєтіце тут було близько 120 працівників, з них 40 дипломатів - нагадує видання Denik.cz з посиланням на радіо Český rozhlas.
Чехія підтримує Україну перед лицем російської агресії. Найбільшою загрозою європейській безпеці назвав російський імперіалізм міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський у інтерв'ю для Голосу Америки.
Держсекретар США Ентоні Блінкен нещодавно наголосив, що Чеська Республіка є “дуже цінним членом НАТО для Сполучених Штатів і опорою демократії”. Він також наголосив на співпраці між двома країнами, пов’язаній з допомогою Україні.
“Звичайно, неймовірно потужна відповідь на агресію Росії проти України стоїть на першому місці, і ми працюємо пліч-о-пліч, щоб продовжувати підтримувати Україну, продовжувати чинити тиск на Росію за її агресію проти України, і, звичайно, працювати над підтримкою біженців, наданням гуманітарної допомоги, економічною відбудовою”, – сказав Блінкен під час спільної прес-конференції із Яном Ліпавським у Вашингтоні.
Як повідомляв Голос Америки, у чеських ЗМІ йшлося про те, що невдоволення Росії (зокрема під час взаємних видворень співробітників посольств ще у 2020 році) могло викликати рішення празької влади перейменувати площу перед посольством Росії на честь вбитого російського опозиціонера Бориса Немцова, а також усунення пам’ятника радянському воєначальнику Івану Конєву.
Дивіться також:
- Голос Америки
Росія категорично відкидає пропозиції України зі звільнення в'язнів у Криму – голова Меджлісу
Росія "категорично відкидає" пропозиції з боку України та міжнародних посередників, продовжуючи утримувати кримськотатарських та українських активістів та журналістів, які були «безпідставно засуджені», заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
Розмовляючи з Голосом Америки напередодні Дня пам'яті жертв геноциду кримських татар, що відзначається 18-го травня, у день, коли радянська влада почала депортацію кримських татар з півострова у 1944-му році, він сказав, що лідери України та інших держав, зокрема Туреччини, робили численні пропозиції щодо обміну, чи звільнення українських в'язнів у Криму, але "Кремль їх відкидає".
Говорячи про Нарімана Джиляла, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу, кореспондента Радіо Свобода Владислава Єсипенка, братів Азіза та Асана Ахтемових, затриману кілька місяців тому, Леніє Умерову, а також сотні інших в'язнів, яких Росія, на думку України та міжнародних правозахисників незаконно утримує в ув'язнені, Чубаров сказав, що ці дії Росії спрямовані на те, щоб залякати жителів Криму, і передусім кримських татар.
"Всім зрозуміло, що вони ніколи не вчиняли тих злочинів, у яких їх звинувачують, – тероризм, диверсії і таке інше. Це все сфальсифіковане заради того, щоб залякати кримських татар", – сказав Рефат Чубаров у розмові з кореспонденткою Голосу Америки Наталкою Чуріковою.
"Те, що зараз відбувається з Леніє Умеровою, 25-річною дівчиною, яка намагалася в’їхати до Криму через кордон Грузії і Росії, щоб бути поруч з батьком, у якого дуже тяжка невиліковна хвороба, а вони з неї зробили якогось монстра розвідника-шпигуна, це дуже важко пояснити", - додав Чубаров.
Він наголосив, що були різні пропозиції щодо обміну, або звільнення. «Остання пропозиція була під час мусульманських свят – місяця Рамадану, на завершення якого є свято Ураза–Байрам, і наша влада пропонувала звільнити на це свято хоча б мусульман. Вони все це відкинули», – сказав Чубаров.
За його словами, Україна, правозахисні організації та Меджліс кримськотатарського народу "максимально моніторять і фіксують ці злочини".
"Ми сподіваємося, що колись ми доберемося до них, – сказав він. – Але ці люди будуть звільнені тоді, коли буде звільнено Крим. Кардинальне рішення – звільнення Криму і поразка Росії".
Питання звільнення політичних в'язнів постійно порушується Україною та її партнерами на всіх міжнародних майданчиках, зокрема в ООН.
Сполучені Штати закликають Росію негайно звільнити заарештованих у Сімферополі кореспондента Радіо Свобода Владислава Єсипенка, кримськотатарського політика та активіста Нарімана Джеляла (Джелалова – за документами), а також понад сотню інших політичних ув'язнених. Цей заклик, зокрема пролунав під час розгляду проекту резолюції з прав людини у Криму в ООН.
Росія заявляє, що "права людини в Криму, як і на всій території Російської Федерації, гарантовані Конституцією та міжнародними договорами". "Російська держава здатна забезпечити та забезпечує захист таких прав у повному обсязі", – сказав представник Росії в ООН Геннадій Кузьмін.
За даними представниці президента України в Автономній Республіці Крим Таміли Ташевої, станом на середину березня 2023 року Росія утримує близько 180 людей з Криму, з них 116 це – кримські татари, яких Україна вважає політичним в'язнями. Їх було заарештовано в Криму, чи у справах пов'язаних з Кримом, та утримують в Криму, чи на території Росії. За словами Ташевої, переслідування кримських татар триває з моменту окупації Криму у 2014 році, і Україна робить усе можливе для їхнього звільнення.
Форум