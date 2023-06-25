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- Голос Америки
Путін та його уряд похитнулися - колишній директор ЦРУ Петреус
Колишній директор ЦРУ та генерал армії США у відставці Дейвід Петреус заявив у неділю, що у керівника групи Вагнера Євгена Пригожина "здали нерви", коли він припинив повстання, яке він розпочав проти російських військових лідерів.
"Пригожин зберіг своє життя, але втратив групу Вагнера, і йому слід бути дуже обережним біля відкритих вікон у новому місці в Білорусі, куди він збирається", — сказав Петреус в програмі CNN "Стан справ в державі".
"Ясно, що у Пригожина здали нерви. Він був… приблизно за дві години їзди від околиць Москви, де починали готувати оборонні позиції. Це повстання, хоч і викликало оплески, не викликало такої підтримки, на яку він сподівався. І знову він вирішив прийняти угоду. Він відмовився від цих зусиль".
Тим часом CNN повідомляє, що прес-служба компанії Пригожина відповіла на електронний запит про місцеперебування керівника Вагнера. "Всі ваші запитання передано Євгену Вікторовичу [Пригожину]. Він передає всім привіт і відповідатиме на запитання, коли матиме належне спілкування", -йдеться у відповіді прес-служби. Востаннє Пригожина бачили, коли він виїжджав із Ростова-на-Дону ввечері в суботу на чорному позашляховику, повідомляє CNN. Офіційне інформаційне агентство Білорусі повідомило в неділю, що Лукашенко знову розмовляв по телефону з президентом Путіним у неділю вранці.
"Тим часом Путін, ймовірно, втік з Москви, не залишився", - сказав Петреус в ефірі CNN.
"Я думаю, що уряд похитнувся. Путін особисто похитнувся. Це робить його більш вразливим, ніж будь-коли за два десятиліття його правління Російською Федерацією. Хто знає, куди це може піти зараз", – сказав колишній директор ЦРУ.
Як повідомляв раніше Голос Амерки, держсекретар Блінкен у неділю в ефірі каналу CBS News заявив, що Спроба військового перевороту ПВК "Вагнер" показала "справжні тріщини" в Росії, яка веде війну проти України.
"Сам Пригожин під час усього цього інциденту порушив глибокі питання щодо самих передумов для російської агресії проти України, заявивши, що Україна чи НАТО не становили загрози для Росії, що є частиною наративу (президента) Путіна. І це був прямий виклик владі Путіна. Тож це порушує глибокі запитання. Це показує справжні тріщини", - сказав Блінкен.
В ефірі каналу CNN Блінкен додав, що будь-яка нестабільність у Росії також викликає стурбованість офіційних осіб США, враховуючи її статус ядерної держави. "Кожного разу, коли велика країна, як-от Росія, має ознаки нестабільності, це викликає занепокоєння. Це те, на чому ми дуже зосереджені. Коли мова заходить про їхню ядерну зброю, ми не помітили жодних змін у їхній позиції, і ми не змінили своєї позиції".
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- Голос Америки
Як зміниться вплив Лукашенка після його посередництва у відведенні сил "Вагнера" - оглядачі
Секретар РНБО України не виключив участь білоруського глави Олександра Лукашенка у майбутніх мирних перемовинах із Кремлем.
"Справжня група російських майбутніх перемовників з Україною вже є, але поки залишається в тіні, втім не виключена участь у цьому процесі Лукашенка", - написав Данілов у Facebook.
У дописі він також зазначив, що спроба військового перевороту у Росії найманцями ПВК "Вагнер" та Євгенієм Пригожиним "є тільки частиною групи і частиною плану, верхівкою айсберга процесу дестабілізації", адже там "сформувалась група невдоволених - силовиків, чиновників і олігархічного капіталу, яка вважає дії Путіна смертельно небезпечними для власних інтересів і свого існування, загрозою для РФ".
Угода про відведення сил ПВК "Вагнер" була досягнута за посередництва Лукашенка. Ввечері 24 червня речник президента РФ Пєсков оголосив про закриття кримінального провадження щодо Пригожина, заявивши, що він "піде в Білорусь" згідно з домовленостями між Путіним та Лукашенком.
Білоруські державні медіа повідомляють, що Путін і Лукашенко провели телефонну розмову в неділю вранці, а в суботу розмовляли щонайменше двічі в суботу.
Нагадаємо, ЄС, США та багато інших країн, включно з Україною, не визнають Олександра Лукашенка законно обраним президентом і звинувачують білоруську владу у масових ув'язненнях та інших порушеннях прав людини після президентських виборах у 2020 році, коли Лукашенко кинув за ґрати своїх опонентів або змусив їх покинути Білорусь. Внаслідок цього Захід наклав на Білорусь численні санкції.
Як пише CNN, згадуючи події 2020 року у Білорусі, тоді президент Путін підтримав Лукашенка "в його скрутну годину", "коли він зіткнувся з хвилею вуличних протестів" і надав Мінську позику у півтора мільярда доларів, а "тепер, схоже, Лукашенко підтримав Путіна".
"Чому Путін - який до цих вихідних був надійним арбітром суперечок серед еліт у Росії - не зміг сам укласти цю угоду (з Пригожиним)? Делегування Лукашенку вирішення кризи ще більше погіршує імідж Путіна як рішучої людини дії", - вважає медіа.
Guardian пише, що "незалежно від того, чи зіграв Лукашенко роль заповзятливого укладача угоди, як описано в заявах Кремля та Мінська (а більшість аналітиків налаштовані скептично), у російській пресі він став героєм часу, людиною, яка врятувала Москву", й "це дуже великий крок у порівнянні з роллю слабкого тимчасового сатрапа, яку відігравав 68-річний Лукашенко" раніше.
"Є припущення, що Лукашенко насправді не брав участі в переговорах протягом усього дня, і якимось чином з’явився у процесі за дуже короткий час після оголошення", – сказала виданню Ольга Онух, викладачка політики в Манчестерському університеті. Але якою б не була його справжня роль, Лукашенко є офіційним гарантом угоди і принаймні виступає на російській сцені як окремий лідер, а не просто "продовження Кремля", зазначає видання.
Експерти, опитані Guardian, припускають, що Пригожин навряд чи надовго залишиться у Білорусі, адже непокоїтиметься про власну безпеку. Однак і Лукашенко теж має хвилюватися, адже події останніх 48 годин похитнули віру в стабільність режиму Путіна, а отже, поставили під сумнів його власну витривалість, каже Ригор Астапеня, директор білоруської програми Chatham House.
На початку повномасштабної війни Кремля у лютому 2022 Білорусь була використана для введення до України російських військ. Лукашенко заявляв, що повністю підтримує російський напад на Україну та є союзником Росії у війні проти України, який він, як і Путін, називає "спецоперацією". Британська розвідка вважає, що заяви Лукашенка говорять про те, "що він став майже повністю залежним від Росії".
У середині червня Лукашенко заявив, що Росія вже завезла на територію Білорусі ядерну зброю. Президент США Джо Байден рішуче засудив розміщення російської ядерної зброї у Білорусі.
Нагадаємо, після початку вторгнення Росії в Україну та анексії Криму у 2014 році Лукашенко виступав посередником у перемовинах між Києвом та Москвою. У білоруській столиці після переговорів "нормандської четвірки" було укладено Мінські угоди.
У статті використано матеріали Reuters
- Голос Америки
Українські війська вдосконалюють свою тактику – британська розвідка
Українські війська вдосконалюють свою тактику та проводять «великі наступальні операції» під час контрнаступу, йдеться у щоденному зведенні розвідки Міністерства оборони Сполученого Королівства.
«Останніми днями українські сили переналаштувалися і знову проводять великі наступальні операції на трьох головних напрямках у південній та східній Україні», – йдеться в оцінці британських розвідників.
«Українські війська використовують досвід перших двох тижнів контрнаступу для вдосконалення тактики штурму глибокої, добре підготовленої російської оборони. Українські підрозділи поступово, але стабільно просуваються в тактиці на ключових напрямках», - кажуть у британській розвідці.
Російські війська доклали «значних зусиль», щоб розпочати атаку в Серебрянському лісі в Луганській області, йдеться в недільному оновленій британській розвідці, яка оцінює, що «це, ймовірно, відображає постійні накази російського вищого керівництва перейти в наступ, коли це можливо». «Росія досягла невеликих успіхів, але українські сили запобігли прориву», – йдеться в повідомленні британських розвідників.
- Голос Америки
Спроба перевороту в Росії свідчить про "справжні тріщини" у владі Путіна - Блінкен
Спроба військового перевороту ПВК "Вагнер" показала "справжні тріщини" в Росії, яка веде війну проти України.
"Сам Пригожин під час усього цього інциденту порушив глибокі питання щодо самих передумов для російської агресії проти України, заявивши, що Україна чи НАТО не становили загрози для Росії, що є частиною наративу (президента) Путіна. І це був прямий виклик владі Путіна. Тож це порушує глибокі запитання. Це показує справжні тріщини", - сказав Блінкен в ефірі CBS News.
Блінкен також припустив, що загрози для влади Путіна, спричинені безпрецедентними подіями, можливо, ще не закінчилися і можуть тривати тижні або місяці, і назвав Пригожина "наростаючою грозою" всередині Росії.
"Якщо помістити це в контекст 16 місяців тому, Путін був на порозі Києва в Україні, прагнучи взяти місто за лічені дні, стерти країну з карти. Тепер йому довелося захищати Москву, столицю Росії, проти найманця, якого він створив", - сказав Блінкен в ефірі ABC News.
Він додав: "Стільки всього, що знаходиться під поверхнею, тепер знову спливло назовні з точки зору сумнівів у передумовах для війни, з точки зору ведення війни, з точки зору сумнівів у тому, що це насправді принесло Росії".
В ефірі каналу CNN держсекретар також розповів, як ситуація може вплинути на війну Росії в Україні: "Оскільки Росія зараз відволікається, Путіну доводиться хвилюватися про те, що відбувається всередині Росії, так само як і про те, що він неуспішно намагається зробити в Україні. Я думаю, що це створює додаткову перевагу для українців".
Він додав, що будь-яка нестабільність у Росії також викликає стурбованість офіційних осіб США, враховуючи її статус ядерної держави. "Кожного разу, коли велика країна, як-от Росія, має ознаки нестабільності, це викликає занепокоєння. Це те, на чому ми дуже зосереджені. Коли мова заходить про їхню ядерну зброю, ми не помітили жодних змін у їхній позиції, і ми не змінили своєї позиції".
У статті використано матеріали Reuters
- Голос Америки
США не помітили змін у розташуванні ядерних сил Росії під час заколоту Пригожина - CNN
Сполучені Штати не зафіксували змін у розміщенні ядерних сил Росії відтоді, як ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин почав свій заколот. Про це з посиланням на двох американських офіційних осіб повідомляє CNN.
"Ми не помітили жодних змін у розташуванні російських ядерних сил. У США немає причин коригувати позицію наших звичайних або ядерних сил. У нас є давні, налагоджені канали зв'язку з Росією з ядерних питань", - цитує CNN речника Держдепартаменту.
Раніше цього місяця Путін заявив, що перша тактична ядерна зброя, яка буде зберігатися в Білорусі, прибула. Президент США Джо Байден назвав цей крок "абсолютно безвідповідальним".
"Як ядерна держава Росія несе особливу відповідальність за забезпечення командування, контролю та опіки над своїми ядерними силами, а також за те, щоб не вживалися дії, які загрожують стратегічній стабільності. У той час, як США продовжують стежити за ситуацією в Росії, дипломатична присутність США в країні залишається незмінною", — цитує речника Держдепу CNN.
Як раніше повідомляв Голос Америки, 22 червня у Сенаті зареєстрували двопартійний проект резолюції, який закликає країни НАТО, якщо Росія використає ядерну зброю в Україні, щоб спробувати зупинити контрнаступ ЗСУ, вважати це нападом на самий Альянс.
"Ми вважаємо, що ядерна зброя, використана в Україні, здійснить викид радіації на великі території у Європі, де розташовані союзники НАТО", - заявив один з авторів проекту резолюції сенатор-республіканець Ліндсі Грем під час прес-конференції у Конгресі й процитував слова президента США Джо Байдена про те, що загроза використання Росією ядерної зброї реальна.
Грем додав, що розміщення російської ядерної зброї в Білорусі викликає занепокоєння і є провокативним, а також сказав, що загроза використання Росією ядерної зброї - найвища з часів Карибської кризи, й найкращий спосіб запобігти цьому - це чітко пояснити росіянам наслідки таких дій.
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