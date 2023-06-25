Путін та його уряд похитнулися - колишній директор ЦРУ Петреус

Колишній директор ЦРУ та генерал армії США у відставці Дейвід Петреус заявив у неділю, що у керівника групи Вагнера Євгена Пригожина "здали нерви", коли він припинив повстання, яке він розпочав проти російських військових лідерів.

"Пригожин зберіг своє життя, але втратив групу Вагнера, і йому слід бути дуже обережним біля відкритих вікон у новому місці в Білорусі, куди він збирається", — сказав Петреус в програмі CNN "Стан справ в державі".

"Ясно, що у Пригожина здали нерви. Він був… приблизно за дві години їзди від околиць Москви, де починали готувати оборонні позиції. Це повстання, хоч і викликало оплески, не викликало такої підтримки, на яку він сподівався. І знову він вирішив прийняти угоду. Він відмовився від цих зусиль".

Тим часом CNN повідомляє, що прес-служба компанії Пригожина відповіла на електронний запит про місцеперебування керівника Вагнера. "Всі ваші запитання передано Євгену Вікторовичу [Пригожину]. Він передає всім привіт і відповідатиме на запитання, коли матиме належне спілкування", -йдеться у відповіді прес-служби. Востаннє Пригожина бачили, коли він виїжджав із Ростова-на-Дону ввечері в суботу на чорному позашляховику, повідомляє CNN. Офіційне інформаційне агентство Білорусі повідомило в неділю, що Лукашенко знову розмовляв по телефону з президентом Путіним у неділю вранці.

"Тим часом Путін, ймовірно, втік з Москви, не залишився", - сказав Петреус в ефірі CNN.

"Я думаю, що уряд похитнувся. Путін особисто похитнувся. Це робить його більш вразливим, ніж будь-коли за два десятиліття його правління Російською Федерацією. Хто знає, куди це може піти зараз", – сказав колишній директор ЦРУ.

Як повідомляв раніше Голос Амерки, держсекретар Блінкен у неділю в ефірі каналу CBS News заявив, що Спроба військового перевороту ПВК "Вагнер" показала "справжні тріщини" в Росії, яка веде війну проти України.

"Сам Пригожин під час усього цього інциденту порушив глибокі питання щодо самих передумов для російської агресії проти України, заявивши, що Україна чи НАТО не становили загрози для Росії, що є частиною наративу (президента) Путіна. І це був прямий виклик владі Путіна. Тож це порушує глибокі запитання. Це показує справжні тріщини", - сказав Блінкен.

В ефірі каналу CNN Блінкен додав, що будь-яка нестабільність у Росії також викликає стурбованість офіційних осіб США, враховуючи її статус ядерної держави. "Кожного разу, коли велика країна, як-от Росія, має ознаки нестабільності, це викликає занепокоєння. Це те, на чому ми дуже зосереджені. Коли мова заходить про їхню ядерну зброю, ми не помітили жодних змін у їхній позиції, і ми не змінили своєї позиції".