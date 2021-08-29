Байден назвав «дуже ймовірним» новий терористичний напад поблизу аеропорту Кабула

Президент США Джо Байден заявив у суботу, що в наступні 24-36 годин існує висока ймовірність нового терористичного нападу поблизу аеропорту Кабула. Через кілька годин після заяви президента, Посольство США у Кабулі закликало американців полишити околиці аеропорту, через «конкретні та достовірні» повідомлення про безпекові загрози.

В п’ятницю в рамках контртерористичної операції військових США було вбито двох важливих оперативників ІДІЛ-К, повідомили в Пентагоні. Ціллю удару були особи, які займались плануванням та організацією смертоносного удару поблизу аеропорту в Кабулі, заявили у відомстві. В четвер від вибуху поблизу аеропорту загинули 170 афганців та 13 американських військовослужбовців.

У своїй заяві в суботу Байден наголосив, що «цей удар не останній» і заявив, що терористів буде знайдено і покарано. Він також відзначив, що ситуація поблизу аеропорту залишається «надзвичайно небезпечною і загроза терористичного нападу залишається високою».

США продовжують евакуацію з аеропорту в Кабулі. За 12 годин в суботу, 2000 осіб змогли полишити Кабул на евакуаційних рейсах США та союзників, повідомили в Білому домі. Більше 113 000 осіб евакуйовано з Кабула з серпня 2014.

Евакуація афганців в аеропорті значно зменшилась, повідомив «Голосу Америки» посадовець Держдепу на умовах анонімності. Термінали аеропорту практично порожні, вказав посадовець, який неоднозначно оцінює операцію з евакуації. «Я відчуваю розчарування щодо загального провалу операції», - сказав посадовець. Він назвав операцію з евакуації афганців «хаотичною» та «суб‘єктивною».

«Однак, я надзвичайно пишаюсь роботою тих, хто перебуває на місці, це безпосередня дипломатія, коли ми маємо дізнатись про афганців, навіть попри те, що дехто з нас не знає мови», - додав він.

Британія в суботу оголосила про припинення евакуації цивільних і початок повернення військових. Франція також оголосила про припинення евакуації з Афганістану.

Пентагон планує завершити перебування сил США в Афганістані до 31 серпня.

Із завершенням евакуації, ООН закликала забезпечити Афганістан гуманітарною допомогою.

«Негайна аграрна підтримка є тепер надзвичайно важливою, щоб протистояти впливу посухи та уникнути погіршення ситуації в широких сільських місцевостях Афганістану у наступні тижні та місяці», - заявив директор Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН Кі Джонгджу.

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