Байден: вводити санкції проти «Північного потоку-2» зараз було б контрпродуктивно для відносин з Європою

Президент США Джо Байден пояснив рішення своєї адміністрації не запроваджувати санкції проти німецької компанії Nord Stream 2 AG, а також її керівника, громадянина Німеччини Маттіаса Варінга. Байден зауважив, що побудову трубопроводу майже завершено і запровадження нових санкцій зашкодило б відносинам США з європейськими союзниками.

Байден підтвердив, що продовжує виступати проти газпромівського проекту «Північний потік-2».

«Я з самого початку виступаю проти «Північного потоку-2», - заявив Байден у вівторок, - але його було майже завершено на час мого приходу на посаду. Гадаю, запроваджувати санкції зараз було б контрпродуктивно з точки зору наших відносин з Європою. Вони знають як я рішуче налаштований і, сподіваюсь, ми можемо співпрацювати щодо того, як поводитись [з цим проектом] надалі».

У вівторок канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що очікує на продовження обговорень зі Сполученими Штатами щодо «Північного потоку-2».

Як повідомляв Голос Америки, минулого тижня Держдеп додав до санкційного переліку чотири кораблі, п‘ять організацій та одну особу, які беруть участь у проекті «Північний потік-2».

Однак, Держдеп вирішив надати звільнення від санкцій для дочірньої компанії «Газпрому» Nord Stream 2 AG та її керівника Маттіаса Варніга, хоча і включив їх до санкційного переліку. Варніг, громадянин Німеччини, раніше обіймав посади в різних російських компаніях і, за повідомленнями преси, має тісні зв‘язки з Кремлем.

Рішення про звільнення від санкцій викликало хвилю критичних зауважень від американських політиків та законодавців. В Україні Верховна Рада затвердила постанову в якій закликала Конгрес США докласти всіх зусиль, щоб зупинити добудову трубопроводу шляхом санкцій.

Дивіться також: Як на Заході реагують на інцидент з вимушеною посадкою літака та затримання Романа Протасевича у Білорусі. Відео