Ніхто не має віддавати своє життя за зростання ВВП, - міністр фінансів США

«Жоден працівник не має віддавати своє життя за це, пане сенаторе, вважаю ви несправедливі у своїй оцінці». Так відповів міністр фінансів США Стівен Мнучин на запитання американського сенатора-демократа Шеррода Брауна під час слухань у вівторок.

«Скільки працівників мусять віддати своє життя, щоб збільшити ВВП, або Доу Джонс на тисячу пунктів?» - запитав сенатор у Мнучина, який звітував перед законодавцями про плани поновлення роботи економіки після пандемії коронавірусу COVID-19. Сенатор розкритикував американську федеральну владу за відсутність координації та лідерства у зусиллях з подолання пандемії.

Під час слухань Мнучин та голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл озвучили прогнози для економіки. Зокрема посадовці прогнозують подальше зростання безробіття у США до червня. Вони також наголосили - чим довше триватимуть обмеження, тим гіршим буде вплив пандемії на економіку в довгостроковій перспективі. Вони закликали законодавців додатково підтримати економіку і заявили, що поточні заходи з підтримки є ефективними.

Конгрес вже затвердив пакет допомоги економіці обсягом у більш ніж 2 трильйони доларів.

Палата представників США також проголосувала за додаткову допомогу у 3 трильйони доларів для економіки, однак цей законопроект поки не знаходить достатньої підтримки у Сенаті.

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