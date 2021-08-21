Пентагон: за добу з Кабула евакуйовано 3800 осіб

За минулу добу 3 800 осіб було евакуйовано з кабульського аеропорту. Про це повідомив пресі генерал Хенк Тейлор, заступник голови Штабів регіональної співпраці США під час брифінгу в суботу. За 24 години було здійснено 6 рейсів військовими літаками і 32 чартери, додав він.

В суботу Посольство США в Афганістані видало рекомендацію американцям не йти до аеропорту в Кабулі, через ризики для безпеки. Таку рекомендацію посольство видало в суботу.

«Через можливі загрози для безпеки за воротами кабульського аеропорту, ми радимо громадянам США не йти до аеропорту і триматись далі від воріт аеропорту в цей час», - йдеться в повідомленні.

Коментуючи повідомлення, генерал Тейлор вказав, що «інформації про зміни в ситуації навколо аеропорту наразі немає».

«Наші військові сили біля воріт аеропорту мають можливість продовжувати оформлення тих, хто прибуває», - додав він.

Приблизно 5 800 військових США перебуває в аеропорту Кабула і забезпечує його безпеку, заявив посадовець.

Як повідомляв «Голос Америки», в суботу 21 серпня з Афганістану вилетів український літак з евакуйованими громадянами України та іноземцями.

Також Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив вдячність Україні та низці інших країн за пропозицію допомогти в переміщенні афганців з групи ризику, йдеться в заяві, опублікованій на сайті відомства.

«Албанія, Канада, Колумбія, Коста-Рика, Чилі, Косово, Північна Македонія, Мексика, Польща, Катар, Руанда, Україна та Уганда також надали щедрі пропозиції стосовно зусиль з переміщення афганців з групи ризику», - йдеться в заяві.

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