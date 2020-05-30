Держдеп: В Росії надрукували фальшиві лівійські гроші на понад мільярд доларів

Уряд Мальти вилучив фальшиву лівійську готівку на суму 1,1 мільярда доларів. Готівку було надруковано державною російською компанією «Гознак» на замовлення незаконного угруповання.

Про це повідомила речниця Державного департаменту США Морган Ортагюс.

В Держдепі нагадали - єдиним законним центробанком Лівії є Центральний банк Лівії у Тріполі.

«Надходження підробних, надрукованих в Росії грошей протягом останніх років збільшили економічні виклики для Лівії. Сполучені Штати віддані співпраці з ООН та міжнародними партнерами для стримування незаконної діяльності, яка шкодить суверенітету та стабільності і суперечить міжнародно визнаному режиму санкцій. Цей інцидент ще раз підкреслює необхідність того, щоб Росія припинила зловмисні та дестабілізаційні дії в Лівії», - йдеться у повідомленні.

Раніше цього тижня командування силами США в Африці заявило, що Москва направила бойові літаки до Лівії з імовірною метою надати підтримку нападам спонсованих державою бойовиків групи «Вагнер» на користь генерала Хафтара.

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