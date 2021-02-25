Група американських конгресменів закликала не допустити добудови «Північного потоку 2»

Необхідно запровадити санкції проти газотранзитного проекту «Північний потік 2» а також проти тих, хто проводить діяльність, що підпадає під санкції. Таку заяву оприлюднила група підтримки України в американському Конгресі.

Конгресмени наголосили на загрозах, які несе газпромівський проект для безпеки України та Європи.

«Цей зловмисний проект російського впливу зашкодить безпеці України, яка вже сім років потерпає від брутальної російської агресії та вторгнення, що спричинило загибель більше 14 000 українців, - йдеться в заяві. - Він також поглибить енергозалежність Європи від Росії, що посилить вразливість наших трансатлантичних союзників та партнерів до політичного тиску з боку Кремля».

«Конгрес США підтримує Україну, яка продовжує захищати східний фланг Європи від російської агресії та зловмисного впливу», - йдеться в заяві, співавторами якої виступили конгресмени від Демократчної партії США Марсі Каптур та Майк Квіглі а також конгресмени-республіканці Браян Фіцпатрік та Енді Гарріс.

Законодавці привітали подання Державним департаментом звіту до Конгресу стосовно заходів проти «Північного потоку 2», але наголосили на необхідності «швидкого запровадження санкцій».

«Намір Конгресу чіткий - «Північний потік 2» ніколи не повинен бути завершений», - йдеться в заяві.

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