Засвідчення позиції чи поступка Європі - експерти про санкції США щодо «Північного потоку-2»

Оголошення США про санкції щодо російського судна «Фортуна» та його власника компанії «КВТ-Рус» за участь в проекті «Північний потік-2» відповідають загальній позиції президента США Джо Байдена, який виступає проти газпромівського проекту, вважає Деніел Фрід, колишній координатор санкційної політики Держдепу США.

У своєму дописі у Twitter Фрід відзначив, що до переліку увійшли російські компанії, а от європейських там немає.

На думку експерта, такий підхід «залишає можливості для ескалації санкцій, але і відкриває можливості для консультацій з основними учасниками».

Британський економіст Тімоті Еш побачив зв‘язок між політикою США щодо «Північного потоку-2» та рішенням міністрів ЄС щодо санкцій стосовно Навального.

«Реальність у тому, що команда Байдена викинула рушника з питання «Північного потоку 2» взамін на те, щоб ЄС запровадив санкції проти чотирьох незначних посадовців за Навального. Тому, Україна насправді платить ціну за санкції по Навальному, тим, що «Північному потоку» включили зелене світло».

«Гадаю, це радше засвідчення позиції, ніж рішення команди Байдена з «Північного потоку-2», - відреагував Фрід на допис Еша.

У понеділок міністри закордонних справ Європейського Союзу узгодили запровадження санкцій проти чотирьох російських посадовців, через арешт російського опозиціонера Олексія Навального. Очікується, що ЄС офіційно затвердить запровадження цих санкцій на початку березня.

У спільній статті для The National Interest, експертка Трансатлантичної ради лідерства Дебра Кейган та колишній посол Угорщини до США Андріан Сімоній визнають, що адміністрація Байдена «намагається полагодити шкоду, яку, як вважається завдано відносинам Америки із деякими із найближчих європейських союзників». Все ж, зауважують експерти, «часто існують суттєві витрати у тому, щоб робити приємність союзникам, якщо немає чіткості, або взаїмності».

Кейган та Сімоній остерігаються, що поблажлива позиція США щодо проекту може створити враження, що «бізнес з Росією, або Китаєм ... не матиме негативного впливу на відносини зі Сполученими Штатами».

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