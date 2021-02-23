У Держдепі прокоментували статтю міністрів України та Польщі щодо «Північного потоку 2»

США продовжать відслідковувати діяльність щодо втілення газпромівського проекту «Північний потік 2» і «це може призвести до введення додаткового покарання, включаючи санкції».

Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс під час брифінгу для преси у понеділок, відповідаючи на питання стосовно реакції США на заклик до президента Джо Байдена «вжити всіх наявних заходів», щоб не допустити завершення реалізації проекту будівництва газопроводу «Північний потік 2», що містився у спільній статті міністрів закордонних справ України, та Польщі, розміщеній у виданні Politico, а також на подібні заклики, що прозвучали з боку політиків-республіканців.

«Невірно вважати, що санкції є єдиним інструментом, який ми маємо у цій ситуації», - додав Прайс.

Прайс наголосив на тому, що США продовжать «тісно працювати з Німеччиною а також з іншими союзниками та партнерами в Європі, щоб підтримати цілі, заявлені самою Європою».

Відповідаючи на питання про те, чи долучено Україну до розмов про «Північний потік 2», Прайс зауважив: «Звичайно, питання енергобезпеки постійно обговорюються з нашими найближчими союзниками та партнерами».

19 лютого Державний департамент США передав до американського Конгресу звіт щодо можливих санкцій проти газотранзитного проекту «Північний потік 2». Звіт передбачає запровадження санкцій проти російського судна «Фортуна» та його власника - компанії «КВТ-Рус».

Звіт розкритикували деякі політики-республіканці, які зауважили, що проти «Фортуни» та «КВТ-Рус» вже діють американські санкції, введені в січні 2021 року.​

Під час брифінгу для преси, речник Держдепу підкреслив, що у звіті, крім оголошення про санкції проти цих двох юридичних осіб, також міститься перелік компаній, які «сумлінно намагаються зменшити свою діяльність в рамках проекту «Північний потік 2».

«Звичайно, ці юридичні особи не підпадають під санкції США саме через те, що вони роблять чесні кроки у вірному напрямку, - заявив Прайс. - Їх 15, чи більше і, гадаю, це показує, що наша стратегія, включаючи законодавчі заходи, вжиті Конгресом, працюють з гарним результатом».

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