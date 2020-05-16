Італія відкриває авіасполучення на початку наступного місяця

Уряд Італії в суботу видав указ про поступове відкриття економіки, після декількох місяців дії жорстких обмежувальних заходів, введених для стримування пандемії COVID-19.

Зняття обмежень відбуватиметься поступово. Починаючи з понеділка мешканцям дозволено вільне пересування всередині регіону проживання. Також Ватикан планує провести першу месу після карантину за участі вірян.

Починаючи з 3 червня відкриваються міжнародні авіасполучення. Уряд сподівається, це позитивно позначиться на туристичній галузі Італії, яка значно постраждала від різкого зменшення притоку туристів через пандемію.

Починаючи з 4 травня в країні вже поновилась робота заводів, а також відкрились парки для відвідувачів.

Магазини та ресторани мають відкритись з 18 травня, за умови дотримання соціального дистанціювання.

Італія значно постраждала від пандемії коронавірусу. Понад 31 600 людей померло внаслідок зараження вірусом в країні, згідно до даних Інституту Джонса Гопкінса. Останнім часом кількість нових випадків зараження коронавірусом в країні зменшилась.

Інші європейські країни також почали поступово усувати обмеження на економічну діяльність. Так Греція відкрила пляжі, починаючи з суботи, 16 травня.

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