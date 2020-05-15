Міністр сільського господарства США заявив, що не очікує нестачі продовольства через коронавірус

Уряд США не очікує нестачі продовольства в результаті спалаху коронавірусу на низці м'ясопереробних заводів у країні, який відбувся раніше. Про це у п'ятницю заявив міністр сільського господарства США Сонні Пердью, відповідаючи на питання ЗМІ.

За словами посадовця, він очікує, що у наступні тижні підприємства відновлять виробництво на 85-90 відсотків.

У квітні низка м’ясопереробних заводів у США мусили призупинити роботу через велику кількість випадків зараження COVID-19 серед працівників. Провідні харчові компанії виступають за відновлення роботи підприємств. Проти цього виступають деякі профспілки, місцева влада. Сам Трамп виступав за відновлення роботи економіки США, вказуючи при цьому, що його строки визначатимуться на основі наукових даних.

У п'ятницю міністр Сонні Пердью також повідомив, що уряд працює разом з місцевою владою, компаніями та їх працівниками і надала необхідні засоби захисту для забезпеченя безпечних умов роботи на підприємствах.

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