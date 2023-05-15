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Танки Abrams для України вже в Німеччині - навчання ЗСУ розпочнуться у наступні тижні
Американські танки Abrams вже прибули на військову базу в Німеччині для навчання українських захисників. Очікується, що тренування на них розпочнуться протягом наступних кількох тижнів. Про це повідомив речник Пентагону Пет Райдер.
Він додав, що ці танки - навчальні, оскільки ті платформи, які зрештою вирушать до України, зараз проходять модернізацію та оновлення. Загалом США передадуть на баланс ЗСУ 31 танк М1 Abrams. Очікується, що вони зможуть прибути на поле бою восени.
"Ця широка навчальна програма для українських екіпажів і технічного персоналу має на меті підготувати їх до відповідальних майбутніх ролей та ефективної експлуатації танка M1 для захисту українського народу", - додав Райдер.
Коментуючи тему західних винищувачів для України, Райдер сказав: "Мені нема чого повідомляти сьогодні щодо будь-якого типу винищувачів. Знову ж таки, ми плануємо залишатися в дуже тісному контакті з Україною та нашими союзниками та партнерами, щоб розглянути їхні потреби у безпеці як у найближчій, так і в довгостроковій перспективі". Раніше у Вашингтоні, попри заклики сенаторів і конгресменів, заявляли, що не змінюють свого рішення не надавати Україні винищувачі F-16.
Як повідомляв Голос Америки, Велика Британія оголосила, що не планує надсилати винищувачі в Україну після того, як українські військові заявили, що віддадуть перевагу винищувачам F-16. "Українці ухвалили рішення навчати своїх пілотів на F-16, і ви знаєте, що Королівські повітряні сили їх не використовують", - сказав речник прем'єр-міністра Ріші Сунака.
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Росія та Іран розширюють співпрацю, що сприяє продовженню війни в Україні - Кірбі
Сполучені Штати бачать більше ознак того, що Росія та Іран розширюють безпрецедентне оборонне партнерство, яке допоможе Москві продовжувати війну в Україні. Про це заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі, повідомляє агенція Reuters.
За словами Кірбі, в рамках такої співпраці Іран надає Росії ударні безпілотники, зокрема, йдеться про постачання понад 400 дронів починаючи з серпня.
«Йдеться про зростаючі оборонні відносини», які дозволяють Росії вбивати більше людей в Україні, а також дозволяють Ірану накопичувати свою військову техніку та становити більшу загрозу для власних сусідів, повідомив Кірбі журналістам. За його словами, безпілотники є основною військовою допомогою, яку Іран надає Росії, при цьому Москва прагне отримувати сучасніші зразки.
Про занепокоєння США співпрацею між Іраном та Росією на брифінгу в понеділок, 15 травня, заявив також речник Держдепу США Ведант Пател. "Причина, через яку ми так публічно говорили і продовжуємо говорити про поглиблення співпраці між РФ та іранським режимом, полягає в тому, що це викликає неймовірне занепокоєння," - зазначив Пател.
Він наголосив, що така співпраця є загрозливою та небезпечною не лише для України. "Це загроза для міжнародної спільноти. Ми говоримо про співпрацю в галузі безпеки, яка протікає в обох напрямках: від Ірану до Росії та від Росії до Ірану. Це партнерство, яке є повномасштабним оборонним партнерством. Воно небезпечне для України. І воно небезпечне для інших країн регіону".
Раніше у Пентагоні заявили, що Україна стає "бойовою лабораторією" для випробувань іранської зброї за межами Близького Сходу.
У березні 2023 року Мінфін США запровадив санкції проти компаній в Ірані й Туреччині за причетність до іранської програми виробництва балістичних ракет і дронів, а також США оголосили санкції щодо компаній у Китаї, які постачають компоненти для іранських “Шахедів”.
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