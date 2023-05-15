Танки Abrams для України вже в Німеччині - навчання ЗСУ розпочнуться у наступні тижні

Американські танки Abrams вже прибули на військову базу в Німеччині для навчання українських захисників. Очікується, що тренування на них розпочнуться протягом наступних кількох тижнів. Про це повідомив речник Пентагону Пет Райдер.

Він додав, що ці танки - навчальні, оскільки ті платформи, які зрештою вирушать до України, зараз проходять модернізацію та оновлення. Загалом США передадуть на баланс ЗСУ 31 танк М1 Abrams. Очікується, що вони зможуть прибути на поле бою восени.

"Ця широка навчальна програма для українських екіпажів і технічного персоналу має на меті підготувати їх до відповідальних майбутніх ролей та ефективної експлуатації танка M1 для захисту українського народу", - додав Райдер.

Коментуючи тему західних винищувачів для України, Райдер сказав: "Мені нема чого повідомляти сьогодні щодо будь-якого типу винищувачів. Знову ж таки, ми плануємо залишатися в дуже тісному контакті з Україною та нашими союзниками та партнерами, щоб розглянути їхні потреби у безпеці як у найближчій, так і в довгостроковій перспективі". Раніше у Вашингтоні, попри заклики сенаторів і конгресменів, заявляли, що не змінюють свого рішення не надавати Україні винищувачі F-16.

Як повідомляв Голос Америки, Велика Британія оголосила, що не планує надсилати винищувачі в Україну після того, як українські військові заявили, що віддадуть перевагу винищувачам F-16. "Українці ухвалили рішення навчати своїх пілотів на F-16, і ви знаєте, що Королівські повітряні сили їх не використовують", - сказав речник прем'єр-міністра Ріші Сунака.