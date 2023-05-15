Британія не надсилатиме Україні винищувачі, бо Повітряні сили ЗСУ надають перевагу F-16 - речник Ріші Сунака

Велика Британія не планує надсилати винищувачі в Україну після того, як українські військові заявили, що віддадуть перевагу винищувачам F-16, заявив у понеділок речник прем'єр-міністра Ріші Сунака.

Відповідаючи на запитання, чи відправлятиме Лондон британські винищувачі в Україну, речник сказав: "У планах цього немає". "Українці ухвалили рішення навчати своїх пілотів на F-16, і ви знаєте, що Королівські повітряні сили їх не використовують", - сказав він. Британія оперує винищувачами Eurofighter Typhoon та F-35.

Нині під час візиту до Британії президент України Володимир Зеленський після зустрічі із прем'єром Сунаком заявив, що прагне "створити коаліцію" країн, які нададуть Києву сучасні винищувачі: "Я думаю, що найближчим часом ви почуєте кілька дуже важливих рішень, але ми маємо над цим ще трохи попрацювати".

Раніше Лондон оголосив про нову допомогу Києву, що включатиме сотні ракет протиповітряної оборони та інші безпілотні літальні системи, включаючи нові ударні безпілотники великої дальності з радіусом дії понад 200 кілометрів, а також програму навчань для українських пілотів "пліч-о-пліч із зусиллями Великої Британії щодо співпраці з іншими країнами щодо надання літаків F-16".

У відповідь Кремль заявив, що Росія "вкрай негативно" ставиться до рішення Британії постачати Україні більше військової техніки, але не вірить, що допомога Лондона змінить хід конфлікту, пише ​The Guardian. Глава уряду Великобританії Сунак сказав: "Конфлікт перебуває у вирішальному моменті. Сполучене Королівство залишатиметься непохитним у підтримці України та її народу, щоб захистити себе… Кремлю також важливо знати, що ми не підемо. Ми тут надовго".

Під час свого попереднього візиту до Британії на початку лютого Зеленський у зверненні до британського парламенту заявив, що "наперед" дякує за літаки. "Дякую за вашу підтримку. Залишаючи будівлю британського парламенту два роки тому я дякував вам за смачний англійський чай, - сказав Зеленський. - І сьогодні я залишатиму парламент, дякуючи всім вам наперед за потужні англійські літаки".

Тоді ж британський уряд оголосив про новий пакет допомоги включно з планом навчання українських пілотів винищувачів і морських піхотинців. "Навчання дозволить пілотам у майбутньому керувати складними винищувачами стандартів НАТО", - йшлось на сайті уряду.

Раніше у Вашингтоні, попри заклики сенаторів і конгресменів, заявляли, що не змінюють свого рішення не надавати Україні винищувачі F-16. Як казала речниця Білого дому Карін Жан-П'єр: "Президент вже говорив про F-16, як ви знаєте, і нічого не змінилося. Як сказав президент, це зараз не є предметом обговорення. Тож це не змінилося".

При цьому минулого тижня прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте розповів, що лідери країн Заходу продовжують обговорення щодо надання Україні винищувачів F-16: "Ми інтенсивно дискутуємо щодо F-16 із Данією, Великою Британією, деякими іншими сторонами в Європі, а також зі США. Дебати тривають". Глава уряду Нідерландів також додав, що для цього спершу потрібна домовленість між усіма партнерами, як це раніше було перед постачанням в Україну гаубиць Panzer і танків Leopard.

У статті використано матеріали Reuters.