США хочуть прискорити передання Україні танків Abrams - Кірбі

Сполучені Штати шукають варіанти пришвидшити доправлення танків Abrams до України. Про це координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі розповів в ефірі американського телеканалу MSNBC.

"Пентагон працює якнайшвидше, й вони скоро розкажуть про зміни, які вони роблять, щоб подивитись, чи ми можемо передати танки Abrams Україні трохи швидше, ніж очікувалось до цього, тож ми працюємо над цим, є певні зміни, які можна привнести у процес, щоб пришвидшити це, - сказав Кірбі. - Але треба розуміти, що це дуже складні танки, по перше, у нас немає багато з них на складах, але навчання із користування цим танком потребує значної підготовки".

"Наприклад, базове навчання з використання танків Abrams для американських солдатів триває 16 тижнів, і це просто базове навчання з використання. Також треба знати, як підтримувати цю техніку в робочому стані, а також треба логістичний ланцюжок, щоб продовжувати отримувати запчастини й витратні матеріали, поки ви у бою", - сказав високопосадовець.

Водночас Кірбі зазначив, що США розуміють нагальну потребу ЗСУ у техніці та боєприпасах для весняного контрнаступу, й це відображено в оголошеному напередодні новому пакеті допомоги Україні на суму $350 млн, який включатиме більше ракет GMLRS для артилерійських установок HIMARS, 155-мм боєприпаси для гаубиць і 25-мм боєприпаси.

"Президент дуже чітко заявив, що станом на зараз ми не розглядаємо питання F-16 для України. Ми намагаємось визначити пріоритети у типах систем, які, як ми знаємо, (українці) потребуватимуть найбільше у наступні тижні й місяці, а це артилерія, боєприпаси, повітряна оборона, бронетехніка", - додав Кірбі у відповідь на запитання ведучого MSNBC щодо винищувачів.

При цьому Reuters повідомляє з посиланням на власне джерело в американському уряді, що Пентагон може здійснити доставлення Abrams вже цієї осені. Новий план прискорює постачання приблизно на рік, розповів працівник Конгресу, поінформований з цього питання.

У лютому в Пентагоні заявляли, що відправлення американських танків M1 Abrams в Україну - це "не питання тижнів", йдеться про "опції менш двох років, менш ніж півтора року".

Як сказав в інтерв'ю Голосу Америки заступник міністра оборони США Колін Кол, "навчання на американських танках ще не почалося, але навчання на танках Leopard стартувало".

"Насправді саме танки Leopard – це те, що можна буде доправити у більш доцільні терміни, - пояснив Кол. - Тож німці та інші європейські союзники працюють над цією підготовкою. Тим часом США тренують українські підрозділи з використання бойових машин Bradley і Stryker".

Напередодні Голос Америки повідомляв, що Норвегія доправила в Україну вісім танків німецького виробництва Leopard 2. На початку березня Польща, яка проводить для українців навчання на німецьких танках, повідомила, що надішле Україні ще 10 Leopard 2.

Минулого тижня речник Командування спеціальної підготовки збройних сил Бундесверу заявив, що українські військові майже завершили навчання на Leopard 2 у Німеччині, й скоро ці танки вже будуть в Україні.

У статті використано матеріали Reuters.