Пентагон: передача Україні Abrams - питання "менш ніж півтора року", а надати танки Leopard можна "в більш доцільні терміни"

Відправлення американських танків M1 Abrams Україні - це "не питання тижнів", йдеться про "опції менш ніж двох років, менш ніж півтора року". Про це міністерка Сухопутних сил США Крістін Вормут заявила журналістам групи Defense Writers.

За її словами, Пентагон все ще розглядає різні варіанти того, які саме танки надіслати Україні. Точні часові рамки "все ще не визначені", розповіла вона, додавши, що існують деякі варіанти, які дозволять танкам потрапити до України "до кінця року", але також необхідно врахувати потреби в транспортних засобах для евакуації, боєприпасах, навчанні.

"Ми розглядаємо варіанти... у них є плюси і мінуси, - сказала Вормут. - Деякі [варіанти], імовірно, дозволили б доставити танки українцям швидше, але вони могли б порушити відносини з важливими союзниками та партнерами… Ми шукаємо найшвидший спосіб".

"Можна виробляти танки [для України] з нуля, наприклад, як ми робимо для поляків. Є країни, яким ми вже продавали танки", - додала вона.

Раніше Голос Америки повідомляв, що танки Abrams, які перебувають на службі армії США або зберігаються в армійських арсеналах, мають спеціальну "уранову броню", а танки із такою бронею не експортуються навіть до найближчих союзників США. Через це Білому дому ймовірно або доведеться переконати інші країни передати свої танки Києву, або "General Dynamics потрібно буде підготувати нову партію безуранових М1".

Тим часом ексклюзивному інтерв'ю Голосу Америки заступник міністра оборони США Колін Кол повідомив, що навчання українських військових на танках Leopard стартувало, а на танках Abrams - ще не почалось.

"Що стосується підготовки на M1 Abrams, навчання на американських танках ще не почалося, але навчання на танках Leopard стартувало. Насправді саме танки Leopard – це те, що можна буде доправити у більш доцільні терміни, - пояснив Кол. - Тож німці та інші європейські союзники працюють над цією підготовкою. Тим часом США тренують українські підрозділи з використання бойових машин Bradley і Stryker".

Тим часом нині стало відомо, що Фінляндія відправить до України три танки німецького виробництва Leopard 2, а Швеція оголосила, що також відкрита до ідеї надання Україні Leopard 2 зі своїх запасів. Напередодні також в іспанському уряді повідомили, що там теж ремонтують шість Leopard 2 для передання Україні.

А тим часом британські танки Challenger 2 можуть почати надходити в Україну вже навесні, заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес в інтерв'ю Reuters.

При цьому, як вказує The Washington Post, українські військовики можуть не отримати всю обіцяну техніку для підтримки контрнаступу в найближчі місяці.

Зараз понад 2000 танків Leopard 2 німецького виробництва знаходяться на військових арсеналах по всій Європі, пише видання. Хоча Берлін критикували за зволікання у дозволі на реекспорт танків Україні, після оголошення про дозвіл інші країни не поспішають передавати ЗСУ свою техніку, кажуть німецькі посадовці.

Зокрема, Греція, яка після Німеччини має найбільшу кількість танків Leopard, відмовилася передавати їх Києву, Нідерланди скасували свій план з придбання і надсилання в Україну 18 танків Leopard 2A6, Данія також відмовилася від надання будь-якого зі своїх 44 танків Leopard 2A7 — найновішої моделі.

У Reuters нарахували, що країни НАТО, зокрема Німеччина, Польща та Португалія, пообіцяли відправити ЗСУ загалом близько п'ятдесяти Leopard 2. При цьому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба казав минулого місяця, що очікує отримати від 120 до 140 західних танків у "першій хвилі" постачань від коаліції з 12 країн.

Натомість Німеччина, Данія та Нідерланди раніше оголосили, що відремонтують для України понад сотню старіших танків Leopard 1. Перший з них не прибуде раніше літа, сказав Пісторіус.