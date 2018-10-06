Адмірал США розповів про загрози від російських підводних човнів

Найвищий за рангом посадовець американських ВМС в Європі, адмірал Джеймс Фоґґо заявив у п’ятницю, що його «непокоїть» та загроза, яку можуть становити певні зразки найбільш сучасних і нових російських підводних човнів.

«Росія не 10 футів заввишки, однак, вона має активи, які змушують мене пильнувати і непокоїтись. Зокрема, це стосується підводного простору», - заявив командувач ВМС США в Європі під час спілкування з журналістами в Пентагоні, повідомляє CNN.

Мене більше непокоять можливі бойові дії за участі підводних човнів

Він наголосив, що російський флот, що діє на морській поверхні, включаючи застарілий авіаносець, не становлять значної загрози. Він, однак, висловив занепокоєння про просування Росії у виробництві підводних човнів і крилатих ракет.

«Ми бачили, що вони створюють нові класи різних підводних човнів та кораблів. Мене більше непокоять можливі бойові дії за участі підводних човнів», - сказав Фоґґо, виступаючи на події організованій американським аналітичним центром Atlantic Council в Вашингтоні.

«Росіяни створили новий підводний човен класу «Долгорукій». Вони виробили підводний човен класу «Сєвєродвінск». Вони виробили гібридні підводні човни класу «Кіло», - повідомив Фоґґо журналістам в Пентагоні.

Він заявив, що шість підводних човнів класу «Кіло» діяли «в Чорному морі, або на сході Середземного моря» і «проводили постріли ракетами «Калібр» - російськими крилатими ракетами, які він назвав «дуже ефективними», заявивши, що вони «можуть досягти будь-якої зі столиць Європи», повідомляє CNN.

«Це мене непокоїть, це непокоїть партнерів по НАТО та друзів. Тому ми мусимо постійно знати де вони перебувають», - додав він. Адмірал закликав США та союзників збільшити інвестиції у засоби протистояння діям підводних човнів.

Фоґґо також є командувачем спільних сил НАТО в регіоні. Він поінформував журналістів про навчання «Єдиний тризуб» за участі 45 000 військових НАТО, Швеції та Фінляндії.

Докладніше про навчання дивіться:

Масштабні навчання відбудуться наприкінці жовтня в Норвегії. Росіяни можуть бути спостерігачами на навчаннях, запевнив адмірал.

Дивіться також: ​США вкотре звинуватили Росію у порушенні ключової угоди часів Холодної Війни про контроль над озброєнням.