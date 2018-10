Адвокат судиться з українською громадою Чикаго через допис у Facebook

Адвокат із селища Скокі біля Чикаго, штат Іллінойс, судиться з групою людей із української громади, які, за його словами, завдали шкоди його репутації в Інтернеті. Про це повідомляє CBS Chicago.

Адвокат із питань банкрутства Девід Фрейдін подав до суду на 19 осіб, які, за його словами, залишили нищівні коментарі щодо нього та його бізнесу в соціальних мережах.

Але деякі з підсудних стверджують, що дописи в соціальних мережах були залишені ними у відповідь на образливі зауваження, спрямовані на українців, які Фрейдін зробив онлайн.

У своєму нещодавньому дописі у Facebook адвокат говорить: «Чи Трамп поставив Україну в список країн, громадянам яких заборонений в’їзд до США?! Ми просто не можемо знайти прибиральницю!» (“Did Trump put Ukraine on the travel ban list?! We just cannot find a cleaning lady!”).

Цей адвокат відкритий щодо свого шовінізму. Це неетично, обмежено і непрофесійно

Цей коментар викликав шквал негативної реакції в українців із місцевої громади в Скокі, і Фрейдін вважає, що їхні відповіді перейшли межу, згідно з позовом про наклеп, який він подав у окрузі Кук.

Одна з обвинувачених, яка ніколи не була клієнткою Фрейдіна, опублікувала на його бізнес-сторінці у Facebook такий відгук: «Цей адвокат відкритий щодо свого шовінізму. Це неетично, обмежено і непрофесійно». Через це вона зараз втягнута в юридичну боротьбу, яка коштує їй чимало коштів.

Адвокат деяких підсудних Далія Сапер заявила, що немає жодних правил, які б забороняли не клієнтам писати відгуки.

