США заморозили особняк російського олігарха Дерипаски в Мангеттені

Особняк, який розкинувся на Верхньому Іст-Сайді в Мангеттені, був заморожений в рамках серйозної битви між урядом США та російським олігархом Олегом Дерипаскою, повідомляє видання New York Post.

Американські чиновники кажуть, що Дерипаска, алюмінієвий мільярдер, тісно співпрацює як із російськими лідерами, так і з російським президентом Володимиром Путіним, і що російський олігарх перебуває у списку санкцій через причетність, як стверджується, до вбивства, відмивання грошей, хабарництва та рекетирства

Дерипаска також роками робив виплати колишньому менеджеру кампанії президента Трампа Полу Манафорту, який був засуджений за злочини, в тому числі відмивання грошей, і який співпрацює з американським спецпрокурором Робертом Мюллером у розслідуванні щодо Росії.

Вашингтон заморозив американські активи Дерипаски, в тому числі масивні особняки в Мангеттені та Вашингтоні, округ Колумбія. Але Федеральна резервна система США також веде переговори з ним, щоб він відмовився від деяких своїх європейських операцій, щоб тримати їх вільними від санкцій, кажуть чиновники казначейства.

Але, хоча уряд США заморозив американські активи Дерипаски, в тому числі його майно, Дерипаска облаштував усе так, щоб діти та колишня дружина його ділового партнера, олігарха Романа Абрамовича, жили в стінах особняка, повідомляє The Post.

За словами чиновників казначейства, коли уряд заморожує активи, це означає, що будь-хто, хто веде справи з санкціонованою особою, і санкціоновані компанії, можуть самі бути предметом санкцій.

Дерипаска придбав п’ятиповерхову нерухомість за 42,5 мільйони доларів у 2008 році.

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