У результаті вибуху в Кабулі щонайменше 95 осіб загинули і понад 163 отримали поранення

Перед урядовим будинком у столиці Афганістану Кабулі вибухнув замінований автомобіль. Щонайменше 95 людей загинули і понад 160 отримали поранення. Вибух був спричинений нападником-смертником.

Очевидці сказали, що після вибуху неподалік старого будинку Міністерства внутрішніх справ над центральною частиною столиці у повітря піднялася хмара чорного диму.

Представник Міністерства внутрішніх справ Афганістану Насрат Рагімі заявив, що нападник використав наповнену вибухівкою карету швидкої допомоги для здійснення атаки в районі, де зібралася велика кількість цивільних.

У непідтверджених повідомленнях говориться, що кількість убитих значно більша, ніж про це кажуть афганські офіційні особи.

Відповідальність за атаку негайно взяло на себе угруповання Талібан. Представник угруповання заявив, що атака була скерована проти персоналу афганських сил безпеки.

Атака сталася через тиждень після того, як важкоозброєні нападники-смертники з угруповання Талібан атакували кабульський готель Intercontinental у районі столиці, яка знаходиться під важкою охороною. В результаті того нападу загинуло щонайменше 22 особи, включно з 14 іноземцями. Серед убитих були щонайменше чотири американці та громадяни України.

Часті атаки в захищених частинах міста викликають критику на адресу органів влади, що вони не можуть запобігти насильству.

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