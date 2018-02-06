Іран звинувачує США в допомозі «Ісламській державі» в Афганістані

Іран підтримав Росію у звинуваченні Сполучених Штатів, що вони, мовляв, допомагають екстремістам «Ісламської держави» в Афганістані. Сполучені Штати рішуче відкидають це звинувачення.

«Після того, як ми бачили як Деїш (арабська назва угруповання «Ісламська держава») та інші організовані терористичні угруповання втрачають територію в Іраку та Сирії, вони тепер переходять до Афганістану», повідомили іранські засоби масової інформації, посилаючись на високопоставленого війського командира.

Начальник штабу іранських збройних сил генерал Мохаммад Госсейн Бакері заявив, що тривале напруження постачить американцям «дуже бажаний претекст» продовжити свою військову присутність у регіоні, казав він репортерам у Тегерані.

«Ми бачимо новий ряд вибухів, убивств і злочинів в Афганістані, сказав генерал, пов’язуючи насильство із дедалі більшими впливами ІДІЛ у цій розтерзаній війною країні.

В неділю міністр оборони Ірану бригадний генерал Амір Гатамі мав телефонну розмову зі своїм афганським колегою Таріком Шахом Баграмі й остеріг його, що Вашингтон причетний до змови з метою «перервести терористичне угруповання» до Афганістану.

Виступаючи минулого місяця в Кабулі, посол США Джон Бесс рішуче відкинув звинувачення і повторив зобов’язання Вашингтона знищити ІДІЛ в Афганістані.

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