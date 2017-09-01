До Афганістану прибудуть додаткові американські війська

Міністр оборони США Джим Маттіс повідомив про підписання наказів щодо розгорнення додаткових американських військ в Афганістані в додаток до 11 тисяч, які вже перебуваюь у тій розтерзаній війною країні.

Маттіс сказав, що більшість додаткових військовослужбовців переважно виконуватимуть роль радників афганських військ, щоб вони могли ефективніше боротися проти Талібану і понад десяти інших терористичних угруповань в Афганістані.

Більша кількість військ з’явилася після заклику Маттіса до точнішої оцінки сили військ у час, коли адміністрація Трампа опрацьовувала нову американську політику щодо Афганістану.

Офіційні особи говорили, що міністр Маттіс планує розгорнути в Афганістані додатково 4 тисячі військовослужбовців, щоб задовольнити потреби командирів на місцях.

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