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Терористи «Ісламської держави» і Талібану здійснили ряд атак в Афганістані

  • Голос Америки
Сили безпеки перевіряють район Кабула, де сталася терорисмтична атака

У результаті атак нападників-смертників і рейдів екстремістів в Афганістані загинули десятки людей. Це сталося наступного дня після того, як розпочалося будівництво давно очікуваної афганської частини міжнародного газопроводу.

Представник афганського Міністерства внутрішніх справ повідомив, що нападник-смертник підірвав себе неподалік контрольного пункту в Кабулі, вбиваючи щонайменше трьох людей. Кілька осіб отримали поранення.

Відповідальність за найновіший спалах насильства взяло на себе угруповання «Ісламська держава».

Офіційні особи повідомили, що найсерйозніші атаки сталися у західній провінції Фарах, де бойовики Талібану в результаті атаки перед світанком вбили щонайменше 20 урядових солдатів, після чого захопили базу в районі Бала-Балук.

В окремих двох інцидентах нападники-смертники атакували вранці афганські сили в провінції Гельманд.

Перша атака сталася в районі Над-Алі, де водій у броньваній машині з вибухівкою атакував базу афганської армії. Офіційні особи, посилаючись на попередні повідомлення, підтвердили, що в резульаті вибуху загинуло щонайменше четверо солдатів і кількох було поранено.

Кілька годин пізніше в адміністративному центрі провінції Гельманд місті Лашкаргах, вибухнув замінований автомобіль. Щонайменше одна особа загинула, кілька отримали поранення, включно з цивільними.

Талібан наполягає, що атака була скерована проти бюро афганської розвідки і що вибух убив кількох службовців безпеки.

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