Дві середземноморські країни відмовились прийняти африканських біженців

Іспанія погодилась прийняти судно із понад 600 мігрантами на борту після того, як Італія і Мальта відмовились це зробити.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, який прийшов на посаду всього тиждень тому, доручив, щоб судно прибуло до порту Валенсія. Про це повідомило його бюро.

Згідно з німецькою благодійною організацією SOS Mediterranee, 629 людей, у цьому числі понад 100 неповнолітніх осіб без опіки, прибули до італійського узбережжя на судні Aquarius. Судно врятувало мігрантів неподалік узбережжя Лівії в суботу.

Міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні, який є лідером ультраправої Північної ліги, заблокував прибуття судна до берега протягом вікенду, кажучи: «Рятування життя у відкритому морі – це обов’язок, але перетворення Італії у табір біженців – не є».

Італія запропонувала, щоб Мальта, невеликий острів у Середземному морі, прийняла біженців, але вона відмовилась. Судно опинилося в міжнародних водах між обома країнами на понад один день, незважаючи на заклики з боку ЄС та ООН прийняти біженців.

Згідно з політикою Європейського Союзу, відомою як Дублінський регламент, мігранти, які подають заяву на притулок в Європі, мусять це робити у першій країні, до якої прибули. Це правило наклало великий тягар на країни Південної Європи, зокрема Італію, Мальту і Грецію, де зупиняються судна, що пересікають Середземне море з Північної Африки.

Дивіться також: Американка та український плацкарт

​