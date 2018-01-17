У Середземному морі протягом одного дня врятовано 1 400 мігрантів

Як повідомила італійська берегова охорона, у вівторок неподалік узбережжя Лівії врятовано приблизно 1 400 мігрантів. З човнів піднято також тіла двох померлих. Поки що невідома національність мігрантів.

Хоча протягом останніх чотирьох років сотні тисяч мігрантів через Середземне море дісталися до Італії, незвичайним є така велика кількість людей, врятованих протягом одного дня, зокрема взимку, коли море назагал бурхливіше, ніж влітку.

Лише протягом цього року до Італії прибули вже 974 мігранти, тобто менше половини кількості людей за цей самий період, що торік. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ у вівторок вранці, перед найновішою рятувальною операцією.

Міжнародна Організація з міграції назвала Середземне море найсмертельнішим кордоном у світі. Торік ця організація зареєструвала 2 832 смертельні випадки серед мігрантів, і понад 4 500 у 2016 році.

Дивіться також: Чи є шанс, що Великобританія передумає виходити з ЄС?