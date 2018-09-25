Ахметов знову багатіє – Bloomberg

Ринат Ахметов пережив революцію, війну та націоналізацію майна т. з. "республіками", і тепер його справи ідуть вгору. Хоча статки мільярдера скоротилися з 22 мільярдів доларів у 2013-му до близько 4-х у 2015-му, тепер вони прямують до майже 6 мільярдів доларів, пише видання Bloomberg.

Як і раніше, Ахметов є найбагатшою людиною в Україні. Ахметов володіє найбільшим в Україні індустріальним конгломератом «Систем Кепітал Менеджмент», найціннішими активами якого є металургійна компанія «Метінвест», а також ДТЕК – вугільний та енергетичний бізнес. Обидва мали підприємства в Луганській та Донецькій областях, де на початку 2014 року, після масових протестів, відбувся бунт проросійських бойовиків.

Видання пише, що Ахметов був змушений переїхати з рідного Донецька до Києва, а його статки знизилася з 22,4 мільярда доларів у січні 2013 року.

На початку 2017 року активи «Метінвесту» та ДТЕК у Луганську та Донецьку були націоналізовані проросійськими бойовиками після того, як українські військові ветерани розпочали транспортну блокаду утримуваних бойовиками східних областей. Ахметов залишився на плаву, і «Метінвест» повідомив про посилення фінансових результатів у першому півріччі 2018 року порівняно з аналогічним періодом у 2017 році.

Видобуток вугілля ДТЕК за той же період скоротився на 12,9%. Проте зусилля з переведення деяких енергоблоків зі споживання антрациту, який недоступний в Україні через транспортну блокаду, на інший тип вугілля дають результати та дозволяють холдингу знизити потреби в імпорті вугілля. Компанія також до 2020 року спрямує 1,1 мільярда доларів на розвиток відновлювальних джерел енергії.

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