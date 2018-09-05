Faceboоk, Twitter знову попереджають про активність російських тролів – слухання в Сенаті

"Ми щодня блокуємо мільйони спроб зареєструвати несправжні акаунти. З жовтня 2017 року по березень 2018 ми деактивували 1,27 мільярда несправжніх акаунтів", - заявила операційний директор Facebook Шеріл Сендберг, виступаючи в середу на слуханнях в Комітеті Сенату з розвідки.

Facebook виявив, що біля 470 несправжніх сторінок і акаунтів, пов'язаних з російським "Агентством досліджень Інтернету" IRA витратили 100 000 доларів США на рекламу в Instagram та Facebook з червня 2015 до серпня 2017 року.

В квітні цього року ми усунули ще біля 270 сторінок та акаунтів, контрольованих IRA, діяльність яких була в основному націлена на росіян та російськомовних осіб у світі, включаючи такі країни як Азербайджан, Узбекистан та Україна

Однак, IRA і тепер не припиняє спроб маніпулювати громадською думкою через Facebook, зокрема, серед російськомовних українців.

"В квітні цього року ми усунули ще біля 270 сторінок та акаунтів, контрольованих IRA, діяльність яких була в основному націлена на росіян та російськомовних осіб у світі, включаючи такі країни як Азербайджан, Узбекистан та Україна", - наголосила Сендберг під час слухань, присвячених впливу на соцмедіа США з-за кордону.

Є і зовсім нещодавні прояви "неприродньої діяльності" в Facebook, які компанія пов'язує з IRA.

"В липні ми усунули 32 сторінки та акаунти на Facebook та Instagram, які провадили скоординовану неприродню діяльність. Ми ще розслідуємо, але певна така діяльність відповідає тому, що ми бачили від IRA до та після виборів 2016 року і ми виявили докази певних зв'язків між цими рахунками і рахунками IRA, які ми припинили минулого року", - наголошує Сендберг.

Twitter також продовжує виявляти діяльність на платформах IRA. Про це під час слухань повідомив операційний директор Twitter Джек Дорсі.

"На сьогодні діяльність 3,843 рахунків, пов'язаних з IRA було припинено", - наголосив він.

Дорсі відзначив нещодавні спроби маніпулювання громадською думкою в США, коли з використанням несправжніх акаунтів, користувачі, можливо пов'язані з IRA, видавали себе а американців. "Twitter виявив 18 акаунтів станом на березень 2018 року, які, на наше переконання, пов'язані з IRA. Ці акаунти було зареєстровано після виборів в США 2016 року. Вони видавали себе за американців, наголошуючи на важливих соціальних та політичних питаннях. Акаунти видавали себе за прихильників поглядів всього політичного спектру".

У США Агентству IRA було винесено звинувачення пов'язані з втручанням до виборів 2016 року.

Вже втретє за цей рік основні компанії соцмедіа свідчили в Сенаті з питання впливу на їх діяльність з-за кордону.

У нас є серйозні питання стосовно структурної вразливості ряду платформ Google. Від Google Search, в якому продовжують спливати абсурдні теорії змов, до YouTube, де підтримувані Росією агенти продовжують просувати сотні відео, в яких розпалюється ворожнеча та Gmail, де оперативники інших держав намагаються проводити незліченні хакерські напади

Цього разу, перед Комітетом Сенату з розвідки свідчили високопосадовці Facebook та Twitter. Facebook та Twitter розповіли про свої досягнення в протистоянні зловмисним впливам.

Все ж, сенатори висловили незадоволення тим, що компанія Google не надіслала представника керівництва на слухання.

"У нас є серйозні питання стосовно структурної вразливості ряду платформ Google", - наголосив заступник голови Комітету Сенату з розвідки Марк Ворнер. "Від пошукового механізму Google, в якому продовжують спливати абсурдні теорії змов, до YouTube, де підтримувані Росією агенти з дезінформації продовжують просувати сотні відео, в яких розпалюється ворожнеча та Gmail, де оперативники інших держав намагаються проводити незліченні хакерські напади".

Через розміри та вплив, Google має надзвичайні зобов'язання в цій сфері, переконаний сенатор.

Перед початком слухань, сенатори вшанували пам'ять сенатора Джона Маккейна.

Цей Сенат, ця розважлива установа зі своєю історією та традиціями переживе смерть Джона Маккейна, але беззаперечно, що без нього це місце стало трохи меншим

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"Перш ніж перейти до своєї промови, я хотів би сказати кілька слів про нашого колегу, нашого друга та колишнього члена Комітету сенатора Джона Маккейна, - наголосив голова Комітету Сенату з розвідки Ричард Берр. - Джон міг бути прямолінійним, щирим і коли треба було присвятити себе справі у яку він вірив, Джон Маккейн не мав рівних. Цей Сенат, ця розважлива установа зі своєю історією та традиціями переживе смерть Джона Маккейна, але беззаперечно, що без нього це місце стало трохи меншим. Ми продовжимо виконувати важливу роботу, яку ми тут робимо, з пристрастю, рішучістю та почуттям мети на основі моральних переконань. Джон би цього хотів. Насправді, він наполягав би на цьому. Від кожного з нас, мої друзі, я хотів би згадати фразу: «Втрата Аризони – це наша втрата. Наша втрата – це втрата Америки». Нам не вистачатиме Джона Маккейна і, як ви бачите, сьогодні ми лишили порожнім його місце за столом.

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