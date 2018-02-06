У Вашингтоні засудили "антибандерівський" закон, підписаний президентом Польщі

Державний секретар США засудив президента Польщі Анджея Дуду за підписання суперечливого закону, який передбачає покарання за обвинувачення Польщі у злочинах нацистської Німеччини. Тіллерсон вважає, що закон, який в Україні став відомим, як "антибандерівський", створює перешкоди свободі слова.

Підписаний президентом Польщі закон також передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів.

Як повідомляє "Українська правда", закон також передбачає штрафи і тюремні терміни за публічні заяви про причетність поляків до Голокосту. Україна раніше закликала польського президента не підписувати ухвалені парламентом зміни.

США погоджуються, що такі терміни, як "польскі табори смерті" є болючими та невірними. Такі історичні неточності шкодять Польщі, нашому сильному союзнику і протидіяти їм треба у спосіб, який захищає фундаментальні свободи

"США розчаровані, що президент Польщі підписав законодавство, яке передбачає кримінальне покарання за приписування нацистських злочинів польському народові", - йдеться у заяві Тіллерсона.

"Тепер закон розгляне Конституційний трибунал Польщі", - додав державний секретар США, "Запровадження цього закону негативно впливає на свободу слова та наукові дослідження".

Заява Державного департаменту США не згадує передбачене законом покарання за заперечення злочинів українських націоналістів.

"США погоджуються, що такі терміни, як "польскі табори смерті" є болючими та невірними. Такі історичні неточності шкодять Польщі, нашому сильному союзнику і протидіяти їм треба у спосіб, який захищає фундаментальні свободи. Ми віримо, що відкрита дискусія, дослідження та освіта є найкращою протидією невірним висловлюванням", - також відзначає заява.

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