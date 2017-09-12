Гельсінкі: дипломати США і Росії обговорили шляхи поліпшення двосторонніх відносин

Заступник міністра закордонних справ РФ зустрівся з заступником держсекретаря Томасом Шанноном



Високопоставлені дипломати США і Росії обговорили шляхи поліпшення двосторонніх відносин на переговорах, під час яких заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков закликав США шукати способів вирішення проблем у відносинах між двома країнами.



«Закликали ... приступити до пошуку розв'язок проблеми, які накопичилися не з нашої вини», - йдеться в заяві МЗС про зустріч Рябкова із заступником державного секретаря США Томасом Шанноном в Гельсінкі.



Шаннон прибув до Фінляндії в понеділок, щоб провести переговори, націлені на пом'якшення напруженості у відносинах між Вашингтоном і Москвою.



Шаннон, який займає в Держдепартаменті позицію третього рангу, раніше в цьому році вже зустрічався з Рябкова, щоб обговорити численні проблеми в двосторонніх відносинах.



У заяві російського МЗС, опублікованій після переговорів, повідомлялося, що в центрі уваги учасників перебувала ситуація навколо «примусового закриття американською владою консульства Росії в Сан-Франциско і нелегітимного захоплення нашої дипломатичної власності в цьому місті і в Вашингтоні, що раніше також відбулося з двома заміськими житловими комплексами російських установ в США».



«Ці кроки, в тому числі проведені спецслужбами США під загрозою застосування сили обшуки приміщень, що володіють імунітетом, стали грубим порушенням Віденської конвенції про дипломатичні і консульські відносини - мовилося далі в заяві. - Одночасно була істотно обмежена свобода пересування наших дипломатів».



Як свідчив російський МЗС, Шаннону було «вказано, що умови перебування американських дипломатів в Росії приводяться у відповідність з обмеженнями, встановленими для наших представників».



Американська сторона поки що не прокоментувала ні зустріч, ні заяву МЗС. Проте влада США наполягає, що Вашингтон не робив ніяких недоречних дипломатичних або правоохоронних заходів у зв'язку з розпорядженням про звільнення трьох російських дипломатичних об'єктів до 2 вересня.



Відносини між США і Росією стали особливо напруженими на тлі звинувачень Росії у втручанні в президентські вибори 2016 року.



Конгрес США в липні ухвалив санкції проти Москви в зв'язку з її передбачуваним втручанням, а президент Дональд Трамп, в зв'язку з ризиком, що законодавці подолають його вето, підписав закон, хоча і звинуватив Конгрес в загостренні напруженості.



Трамп, який прагнув побудувати більш тісні відносини з російським президентом Володимиром Путіним, заявив, що в законопроекті про санкції є «суттєві недоліки» і «явно неконституційні положення», що обмежують його право вести зовнішню політику на свій розсуд.



Путін у відповідь закрив американську дипломатичну дачу і склад та розпорядився скоротити штат американських посольств і консульств на 755 людей.



Трамп в цілому негативно відгукується про розслідування з приводу російського втручання і можливої змови між його соратнками та Москвою, називаючи їх «полюванням на відьом» і відмовкою, яку демократи використовують, щоб виправдати поразку Гілларі Клінтон на виборах.



Кілька розслідувань у цій справі ведуться в Конгресі, а спеціальний прокурор Роберт Мюллер, в минулому директор ФБР, очолює окреме розслідування.

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