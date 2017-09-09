Дипломати США та РФ, незважаючи на напруженість у відносинах, проведуть зустріч

Американські та російські високопосадовці на початку наступного тижня зустрінуться в Скандинавії, щоб врегулювати напруженість, що призвела до ворожнечі часів «холодної війни».

Про це повідомляють джерела інформагентства The Associated Press.

За даними агентства, у Фінляндії у понеділок і вівторок відбудеться зустріч заступника державного секретаря з політичних питань Томаса Шаннона і заступника міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова.

Шаннон і Рябков вже раніше провели кілька раундів переговорів, спрямованих на розв'язання конфліктних питань у відносинах між США та Росією, включаючи закриття дипломатичних місій та висилку з країни дипломатів.

Згідно з планами, переговори наступного тижня охоплюватимуть ці питання, а також ширші стратегічні відносини та питання контролю озброєнь.

Джерела AP говорили за умови анонімності, оскільки не були уповноважені обговорювати деталі планованої зустрічі. Очікується, що у суботу надійде офіційне повідомлення.

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