Путін: нові санкції проти КНДР будуть контрпродуктивними

Президент Росії заявив, що північнокорейську проблему можна вирішити тільки мирним шляхом

Президент Росії Володимир Путін заявив у вівторок, що посилення санкцій проти Північної Кореї у зв’язку з її ядерною і ракетною програмою буде контрпродуктивним, а загрози військових дій можуть призвести до «планетарної катастрофи».

Виступаючи після саміту БРІКС у Китаї, Путін піддав критиці роботу американської дипломатії в кризовій ситуації і знову закликав до переговорів.

За його словами, Пхеньян не припинить ракетні випробування, поки не відчує себе в безпеці.

«Росія засуджує ці вправи з боку Північної Кореї, ми вважаємо, що вони носять провокаційний характер», – сказав Путін.

«[Але] в цих умовах нагнітання військової істерії до доброго не доведе, це все може призвести до глобальної планетарної катастрофи і до величезної кількості людських жертв. Ніякого іншого шляху, крім мирного, дипломатичного способу вирішення північнокорейської ядерної проблеми не існує», – додав він.

Заява Путіна пролунала через два дні після того, як Північна Корея провела шосте, найпотужніше ядерне випробування.

Тимчасом президент Дональд Трамп і президент Південної Кореї Мун Чже Ін погодились скасувати обмеження на озброєння південнокорейських ракет. Мун Чже Ін також звернувся до Організації Об’єднаних Націй про обміркування пропозиції щодо блокування постач нафти Північній Кореї. Про це повідомили репортерам у Сеулі державні службовці.

Представники Білого дому не сказали нічого про санкції на постачання нафти, але додали, що обидва державні керівники протягом 40-хвилинної розмови погодились щодо всіх важливих пунктів взаємного зацікавлення.

Цього тижня Сполучені Штати поширять в ООН проект нової резолюції щодо КНДР. Про це на екстреному засіданні в понеділок повідомила американська представниця при ООН Ніккі Гейлі. Американські дипломати висловлюють надію, що голосування в цій справі відбудеться протягом тижня.

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