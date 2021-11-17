Міністерка фінансів США назвала дату, коли у бюджеті США можуть закінчитись гроші

Кошти у федеральному бюджеті США можуть закінчитися до 15 грудня, попередила у вівторок міністерка фінансів Джанет Єллен у листі, закликавши законодавців підняти ліміт боргу, щоб уникнути ризику дефолту.

Демократи та республіканці в Конгресі в останні місяці не можуть домовитися про підвищення законодавчого ліміту щодо межі запозичень Сполучених Штатів.

У жовтні законодавці погодилися на тимчасове підвищення боргового ліміту на 480 мільярдів доларів, що, за словами Єллен, дозволить уряду працювати до 3 грудня.

У листі до спікерки Палати представників Ненсі Пелосі міністерка фінансів озвучила свій прогноз щодо того, коли буде досягнуто крайнього терміну – за її словами, в запасі у країни після 3 грудня буде ще 12 днів. Однак вона попередила про сценарії, «за яких у казначейства залишиться недостатньо ресурсів для продовження фінансування діяльності уряду США після цієї дати».

«Дуже важливо, щоб Конгрес якнайшвидше підвищив ліміт боргу або призупинив обмеження на його зростання», - написала Єллен.

Востаннє протиріччя між демократами та республіканцями відбулися у розпал тривалих переговорів щодо плану Байдена «Відновити краще, ніж було», який передбачає інвестиції у розмірі 1,85 трильйона доларів в американські соціальні служби та освіту.

"Хоча зміщений крайній термін дає законодавцям додатковий час для розгляду питання ліміту запозичень, лишається незрозумілим що робитимуть демократи після заяв лідерів республіканців, включно із лідером республіканської меншості у Сенаті США Мітчем Макконнелом, які заявляли, що не допомагатимуть щодо законодавства про підняття верхньої межі запозичень", - пише американський канал CNN.

Республіканська меншість у Конгресі заявляє, що не погодиться на збільшення верхньої межі боргу, щоб заплатити за фінансування плану Байдена, хоча більшу частину боргу уряд США витратить на витрати, затверджені попередніми адміністраціями демократів та республіканців.

Сполучені Штати ніколи не оголошували дефолту за своїми боргами, і американські казначейські облігації відіграють важливу роль у світовій фінансовій системі. Економісти попереджають, що нездатність підняти стелю боргу призведе до масштабної фінансової кризи.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", AFP, CNN, Politico.

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