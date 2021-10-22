Міністр оборони США заявив, що Вашингтон надалі допомагатиме Тайваню захищати себе

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив у п'ятницю, що хоча Вашингтон лишається відданим своїй політиці "єдиного Китаю", він продовжуватиме допомагати Тайваню захищатися.

Остін заявив про це журналістам після зустрічей міністрів оборони НАТО у штаб-квартирі альянсу в Брюсселі. Міністр запитали, чи будуть США захищати Тайвань у разі нападу з боку Китаю.

Остін сказав, що не хоче займатися гіпотетичними міркуваннями, і додав: "Ніхто не хоче бачити, ескалації проблем у протоці аж до обміну ударами, і, тим більше, не хоче цього президент США (Джо) Байден, та і підстави для цього відсутні". Він також сказав, що США залишаються прихильними політиці "єдиного Китаю", визнаючи, що Пекін керує всім Китаєм.

Як це було і за попередніх адміністрацій, додав він, США продовжуватимуть допомагати Тайваню з устаткуванням, яке йому необхідне для захисту, і "ми будемо зосереджені на цих речах".

Остін повторив коментарі президента США Джо Байдена, який напередодні під час телевізійної зустрічі на американському кабельному телеканалі CNN заявив, що США готові захищати Тайвань у разі нападу з боку Китаю.

Прес-секретар Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь заявив журналістам у п'ятницю, що для компромісів щодо питання Тайваню немає місця, що це невід'ємна частина території Китаю, і з цього приводу немає місця для іноземного втручання. Він закликав Сполучені Штати дотримуватися політики «єдиного Китаю» та вказав на небезпеку дестабілізації регіону у протилежному випадку.

Китай підняв напругу в регіоні протягом останніх тижнів, здійснюючи польоти військових літаків в зоні оборони Тайваню та відпрацьовуючи висадки десанту поблизу острова.

У статті використано матеріали ​Associated Press, Reuters, Agence France-Presse, Російської служби "Голосу Америки".

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