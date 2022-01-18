США можуть відмовитись від нових програм ядерних озброєнь - ЗМІ

Байден, на посаді сенатора та віцепрезидента, висловлював підтримку розгляду обох позицій. Але ці пропозиції непопулярні серед союзників США, які покладаються на ядерну парасольку США для власної оборони

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість закриття кількох програм, пов'язаних з ядерною зброєю, схвалених за Дональда Трампа, повідомили у виданні Politico.

За даними видання, внутрішні дебати про ядерний арсенал країни вступають у завершальну фазу.

Посилаючись на інформацію від дев'яти нинішніх та колишніх чиновників, знайомих із ходом дискусії, видання пише, що Огляд ядерної політики, який, як очікується, буде завершено вже у лютому, швидше за все, не внесе серйозних змін до ядерної політики.

Проте чиновники, які працюють у сфері національної безпеки, обговорюють доцільність відмови від розробки нової крилатої ракети з ядерною боєголовкою, яка зараз перебуває на стадії досліджень, пише газета.

Також, за даними видання, обговорюється зняття з озброєння термоядерної бомби часів холодної війни і навіть відмова від нової боєголовки малої потужності, яку попередня адміністрація розмістила на підводних човнах.

Відмова від «додаткових елементів» епохи Трампа, як їх називають, вважається найімовірнішою, оскільки президент Байден хоче відмовитися від посилення ролі ядерної зброї у стратегії США, що відбулась за попередньої адміністрації, зазначили у Politico.

Військово-промисловий комплекс важко працює над тим, щоб зберегти понад 1 трильйон доларів, які планується витратити на оновлення ядерних озброєнь США. Це божевілля. Це занадто

Видання вказує, що прихильники непоширення ядерної зброї та частина політичного спектрув США виступають за те, щоб Америка оголосила про політику невикористання ядерної зброї першою, та заявила, що "єдиною метою" її ядерного арсеналу є стримування інших від використання ядерної зброї, а не звичайних озброєнь чи інших загроз.

"Байден, на посаді сенатора та віце-президента, висловлював підтримку розгляду обох позицій. Але ці пропозиції непопулярні серед союзників США, які покладаються на ядерну парасольку США для власної оборони, заявили дві особи поінформовані щодо дискусії щодо перегляду", - пише видання.

Днями базована у США організація "Об'єдання занепокоєних науковців" закликала президента США реформувати політику країни щодо ядерної зброї та наголосити, що ядерне роззброєння є центральною темою для національної безпеки США.

"Жодного застосування першими, жодної нової ядерної зброї", - відзначили в організації.

"Військово-промисловий комплекс важко працює над тим, щоб зберегти понад 1 трильйон доларів, які планується витратити на оновлення ядерних озброєнь США. Це божевілля. Це занадто. Перегляд ядерної політики адміністрацією Байдена має включати його власні погляди з тим, щоб скоротити роль ядерної зброї", - заявив раніше сенатор-демократ Ед Маркі.

Як раніше повідомляв "Голос Америки", на початку місяця лідери п’яти країн-постійних членів Ради Безпеки ООН – США, Китаю, Великої Британії, Франції та Росії - виступили зі спільною заявою про недопущення ядерної війни та неприпустимість гонки ядерних озброєнь. Цей документ розміщений на сайті Білого дому, Кремля та Єлисейського палацу.

«Ми заявляємо, що в ядерній війні не може бути переможців, і вона ніколи не має бути розв'язана. Оскільки застосування ядерної зброї мало б далекосяжні наслідки, ми також підтверджуємо, що ядерні озброєння – поки вони продовжують існувати – повинні служити оборонним цілям, стримуванню агресії та запобіганню війні», – наголосили країни, які підписали документ.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", Politico.