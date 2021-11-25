Новий уряд Німеччини не вимагатиме прибрати з країни ядерні боєприпаси

Новий уряд Німеччини запевнив союзників НАТО в тому, що Берлін залишиться учасником угоди альянсу про спільне використання ядерної зброї.

Відповідно до коаліційної угоди, Німеччина не проситиме США прибрати свої ядерні бомби з території країни, як побоювалися деякі члени альянсу.

За деякими оцінками, близько 20 американських ядерних бомб зберігаються на авіабазі Бюхель у землі Рейнланд-Пфальц.

Там базується ескадрилья винищувачів «Торнадо» німецьких ВПС.

Це єдині німецькі винищувачі, здатні нести ядерну зброю.

Раніше "Радіо Свобода" повідомило, що міністр закордонних справ України позитивно оцінив коаліційну угоду укладену трьома партіями у Німеччині, які сформували уряд країни. Як повідомляється, Кулеба "позитивно" оцінює частини угоди, присвячені Україні та Росії. Натомість Кулеба менш оптимістичний щодо позиції нового уряду по російському газопроводу "Північний потік-2".

Як у вересні повідомляла Російська служба "Німецької хвилі", на думку експертів, Олаф Шольц, який тепер стане канцлером Німеччини, досить близький до Меркель за діловими якостями, продовжуватиме її політику щодо санкцій проти Росії, та буде домагатись договору про транзит газу через територію України після 2024 року.

"Він буде підтримувати дійсно ділові відносини із Путіним та Росією", - заявив тоді "Німецькій хвилі" Штефан Майстер, експерт "Німецького товариства зовнішньої політики".

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", Reuters, "Радіо Свобода", "Німецька хвиля".

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