Американка на 5 годин ізолювалась у вбиральні літака, отримавши позитивний тест на коронавірус

Шкільна вчителька зі штату Мічиган Маріса Фотієо на 5 годин добровільно ізолювалась в туалеті літака після того, як під час польоту отримала позитивний результат тесту на коронавірус.

Американка летіла із Чикаго до Рейк'явіка 20 грудня, коли відчула біль у горлі, повідомляє USA Today. Вона мала із собою швидкий тест на коронавірус, тож вирішила одразу перевіритись. Щойно побачивши позитивний результат, вона вирішила самоізолюватись у вбиральні на увесь час, поки літак залишався у повітрі.

"На борті було 150 людей, і я найбільше боялась їх заразити", - розповіла Фотієо виданню. Жінка фільмувала своє перебування й пізніше виклала у соцмережу TikTok, де відео зібрало мільйони переглядів.

Американка також подякувала працівникам "Ісландських авіаліній", які постійно носили їй їжу й воду, та перевіряли, чи з нею все добре.

Раніше "Голос Америки" повідомляв про стрімке зростання нових випадків коронавірусу у США. Зокрема, через це авіалінії змушені скасовувати тисячі рейсів.

Водночас, як повідомляють у Білому домі, кількість смертей і шпиталізацій із новим штамом COVID-19 "Омікрон" порівняно низькі.

У матеріалі використано джерела: USA Today, англомовна редакція "Голосу Америки"

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