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Кремль остерігається невдоволення росіян через обмеження видачі віз до США

Міністр заордонних справ Росії Сергій Лавров сказав, що Росія думає, як відповісти на останній крок США

Від завтрашнього дня, 23 серпня, у Росії на тиждень припиняється видача неімміграційних американських віз російським громадянам.

Поновлення видачі віз відбудеться 1 вересня, але тільки у посольстві США в Москві.

Американські консульства у Петербурзі, Єкатеринбурзі та Владивостоці будуть “заморожені” через брак працівників, сказано у заяві посольства США.

У зв’язку з обмеженнями, накладеними російським урядом на дипломатичних працівників США в Росії, 23 серпня усі неімміграційні візові операції в Росії будуть зупинені. Операції поновляться 1 вересня у Москві. Візові операції у консульствах США будуть припинені на невизначений час
Заява посольства США у Москві

​Після виконання вимоги Росії скоротити чисельність працівників американських дипломатичних представництв на 755 осіб, усі види віз на подорожування до Сполучених Штатів видаватимуть лише у посольстві у Москві.

Теперішня напруженість у відносинах Вашингтона та Москви почалася після військового втручання Росії в Україні і, зокрема, захоплення Кримського півострова 2014 року.

Міністр закордонних справ Сергій Лавров засудив рішення США і заявив, що такий крок має на меті налаштувати російських громадян проти влади.

“Їхня логіка добре відома - логіка тих, хто організовує кольорові революції, - дорікнув міністр, натякаючи на твердження Москви про підштовхування Заходом антиурядових протестів різних країнах, зокрема “Трояндової революції” в Грузії 2003 року та “Помаранчевої революції” в Україні 2004 року.

Але Лавров сказав, що Росія не буде діяти відповідним чином і не обмежуватиме видачу американцям російських віз.

“Щодо нашої відповіді, як я вже сказав, потрібно старанно вивчити рішення, оголошене сьогодні американською стороною. Ми побачимо… Я лише можу сказати одне - ми не будемо виміщати злість на американських громадянах”, - сказав російський міністр.

Щороку заяви на отримання американських віз подають близько 200 000 росіян.

Дивіться також: Головне: США призупинили видачу віз росіянам; Трамп готується оголосити нову стратегію дій Афганістані.

Головне: США призупинили видачу віз росіянам; Трамп готується оголосити нову стратегію дій Афганістані. Відео
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