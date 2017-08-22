Кремль остерігається невдоволення росіян через обмеження видачі віз до США

Від завтрашнього дня, 23 серпня, у Росії на тиждень припиняється видача неімміграційних американських віз російським громадянам.

Поновлення видачі віз відбудеться 1 вересня, але тільки у посольстві США в Москві.

Американські консульства у Петербурзі, Єкатеринбурзі та Владивостоці будуть “заморожені” через брак працівників, сказано у заяві посольства США.

У зв’язку з обмеженнями, накладеними російським урядом на дипломатичних працівників США в Росії, 23 серпня усі неімміграційні візові операції в Росії будуть зупинені. Операції поновляться 1 вересня у Москві. Візові операції у консульствах США будуть припинені на невизначений час

​Після виконання вимоги Росії скоротити чисельність працівників американських дипломатичних представництв на 755 осіб, усі види віз на подорожування до Сполучених Штатів видаватимуть лише у посольстві у Москві.

Теперішня напруженість у відносинах Вашингтона та Москви почалася після військового втручання Росії в Україні і, зокрема, захоплення Кримського півострова 2014 року.

Міністр закордонних справ Сергій Лавров засудив рішення США і заявив, що такий крок має на меті налаштувати російських громадян проти влади.

“Їхня логіка добре відома - логіка тих, хто організовує кольорові революції, - дорікнув міністр, натякаючи на твердження Москви про підштовхування Заходом антиурядових протестів різних країнах, зокрема “Трояндової революції” в Грузії 2003 року та “Помаранчевої революції” в Україні 2004 року.

Але Лавров сказав, що Росія не буде діяти відповідним чином і не обмежуватиме видачу американцям російських віз.

“Щодо нашої відповіді, як я вже сказав, потрібно старанно вивчити рішення, оголошене сьогодні американською стороною. Ми побачимо… Я лише можу сказати одне - ми не будемо виміщати злість на американських громадянах”, - сказав російський міністр.

Щороку заяви на отримання американських віз подають близько 200 000 росіян.

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