Закриття Росією Керченської протоки не повинно лишитись без уваги американських законодавців. Про це в статті під назвою "Закриття Керченської протоки є останньою за часом атакою Росії на суверенітет України", заявив Деніел Кохіс, аналітик з питань Європи в аналітичному центрі Heritage Foundation.

"Як і з вторгненням до Грузії у 2008-му році, Путін часто використовує мляві дні серпня, щоб розпочати якусь нову агресію проти країни-сусіда. У випадку із закриттям Керченської протоки, американські законодавці мають чітко показати, що вони досі стежать за ситуацією",- відзначив Кохіс.

Експерт також відзначив, що США мають надати Україні летальні оборонні озброєння.

Аналітичний центр Heritage Foundation, відповідно до повідомлень ЗМІ, нібито відіграє провідну роль у підготовці членів адміністрації Трампа та низки законодавців-республіканців.

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