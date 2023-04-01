До США звернулися британські адвокати зі запитом про розслідування шейха ОАЕ за сприяння ухиленню від санкцій російських олігархів

Британські адвокати, що діють від імені громадянина України, закликали уряд США розпочати розслідування щодо високопосадовця та члена правлячої родини Об’єднаних Арабських Еміратів за звинуваченнями в тому, що він міг допомагає російським олігархам в ухиленні від санкцій США, накладених на них унаслідок вторгнення в Україну.

Запит, який було оприлюднено 30 березня, адресовано Державному департаменту, Міністерству фінансів і Управлінню з контролю за іноземними активами (OFAC) і стосується шейха Мансура бін Заїда Аль-Нахайяна, заступника прем’єр-міністра Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ).

Шейх Мансур є одним з перших осіб країни, він є братом президента ОАЕ шейха Мохаммеда бін Заїда Аль-Нахайяна. Він одружений з донькою правителя Дубая шейха Мухаммеда бін Рашида Аль-Мактума. Нещодавно його призначили головою правління інвестиційної компанії Mubadala, державного інвестиційного фонду в 285 мільярдів доларів.

Адвокати вимагають санкцій проти самого шейха Мансура, якщо звинувачення підтвердяться

Запит подали британські адвокати Ріс Дейвіс і Бен Кіт від імені українського правозахисника, який не розкриває свого імені через побоювання за свою безпеку.

У повідомленні мовиться, що адвокати надали «широко задокументовані докази, які вказують на очевидне сприяння шейха Мансуру конкретно – та ОАЕ загалом – переказуванню активів російськими олігархами до ОАЕ».

Як повідомляють адвокати, вони надали свідчення того, що «значні статки, контрольовані російськими олігархами, які симпатизують президенту Путіну, багато з яких уже були під санкціями урядів США та Великої Британії, а також ЄС, були переказані до ОАЕ одразу після вторгнення в Україну в лютому 2022 року».

У повідомленні названо ім’я підсанкційного мільярдера і депутата Російської Думи Андрія Скоча, в числі цілого списку російських олігархів, які переказали активи до ОАЕ після того, як вони були включені до санкційного списку.

У сперпні 2022 року Департамент юстиції США виписав ордер на арешт літака Airbus A319 вартістю у понад 90 мільйонів доларів, який, за даними Вашингтона, належить Скочу, його також підозрюють у відмиванні грошей. Родина Скоча має металургійний бізнес, за даними журналу Форбс, він входив до 20-ти найбагатших росіян.

«Уряд США має розпочати розслідування, щоб з’ясувати, чи сприяв шейх Мансур цьому ухиленню від санкцій. Якщо буде встановлено, що він це робить, він сам може потрапити під санкції в рамках програми санкцій США», – мовиться у повідомленні про подання.

«Немає жодних сумнівів, що зараз ОАЕ є місцем, яке обирають росіяни, які перебувають під санкціями, щоб приховати свої активи, – сказав Ріс Дейвіс. – Ми просимо уряд США терміново розслідувати цю справу».

У повідомленні мовиться, що це перший такий запит, який було оприлюднено у США, і його було зроблено після візиту високопосадовця Міністерства фінансів США до ОАЕ в січні 2023 року.

Санкції проти урядовця дружньої країни є чутливим питанням, але важливо не робити винятків – колишній розробник санкцій

Наприкінці січня Брайан Нельсон, який опікується питанням санкцій у Міністерстві фінансів США, відвідав Оман, Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ) і Туреччину, де він попередив урядовців, представників бізнесу та фінансових установ, що Вашингтон може позбавити їх доступу на американський ринок, якщо вони не дотримуватимуться санкційного режиму, накладеного на росіян через війну Росії проти України.

У коментарі для Голосу Америки попередній координатор політики санкцій, а нині провідни експерт Атлантичної ради Деніел Фрід сказав, що для успіху санкцій, потрібно забезпечити їхнє дотримання, незалежно від того, чи йдеться про союзників.

«Осіб, які ухиляються від санкцій, потрібно встановлювати та притягати до відповідальності. Як і виявляти і переслідувати тих, хто допомагає росіянам уникатии санкцій. Якщо ви не бажаєте цього робити, то ви несерйозно ставитесь до санкцій. Якщо ви робите виняток для когось із своїх союзників чи друзів, то ви не ставитеся до цього серйозно», – сказав Деніел Фрід.

Не коментуючи конкретно цю справу, він сказав, що «якщо високопоставлений чиновник навіть в дружньому уряді допомагає росіянам уникати санкцій, його потрібно попередити, що будуть наслідки».

Олігархи шукають шляхів для виведення грошей з-під санкцій

CША, Велика Британія, Європейський Союз та низка інших країн запровадили санкції проти російських компаній та осіб, які сприяють веденню російської війни проти України з лютого мигулого року. Це спонукало російських олігархів шукати шляхів виведення своїх капіталів з-під дії санкцій Заходу.

Як повідомляв Голос Америки, низка американських експертів називали Об’єднані Арабські Емірати та Туреччину серед країн, які російські багатії, пов’язані з режимом Путіна, використовують для уникнення санкцій.

У досліджені під назвою «Клептократична адаптація: наступні кроки в боротьбі з клептократією», презентацію якого наприкінці січня організував Національний фонд демократії (NED) у Вашингтоні, мовиться, що з початку війни ОАЕ та Туреччина стали «прихистком» для російських яхт і приватних літаків.

Обидві країни є стратегічно важливими для США ОАЕ – через те, що там розташовані американські та французькі морські бази, а Туреччина, яка є членом НАТО, відіграє важливу роль у Чорному морі, і її згода потрібна для того, щоб прийняти в НАТО Фінляндію та Швецію.

У матеріалі використано інформацію видання Forbes