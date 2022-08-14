Amnesty International хоче незалежної перевірки суперечливого звіту щодо України – повідомляє DW

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International (AI) хоче, щоб її доповідь, в якій організація звинувачує українських військових у порушенні законів війни, і яка викликала хвилю протестів, ретельно перевірили незалежні експерти. Про це з посиланням на п’ятничну заяву AI, повідомила російськомовна служба Deutsche Welle (DW).

«Доповідь Amnesty International про Збройні сили України перевірять незалежні експерти. Ми хочемо зрозуміти, що саме пішло не так і чому, щоб здобути уроки та покращити свою роботу в галузі прав людини», – написали журналісти DW у своєму твіті з посиланням на АІ.

Як повідомили журналісти Deutsche Welle, у п'ятницю, 12 серпня, AI заявила, що відповідний процес "ініціюється на міжнародному рівні". AI хоче перевірити процеси та рішення, що передували публікації прес-релізу, проведення досліджень, підготовки матеріалу, а також провести юридичний та політичний аналізи звіту.

Amnesty International висловила жаль, що прес-реліз, присвячений дослідженню, оприлюднили без достатнього контексту, бо в ньому «не було приділено належної уваги російській агресії з порушенням міжнародного права та численним військовим злочинам, скоєним російськими військовими та задокументованим Amnesty International».

Також, як кажуть правозахисники, яких цитує DW, «висновки не були передані з тією делікатністю та точністю, яку слід було очікувати від Amnesty. Це також стосується подальшого спілкування та реакції Міжнародного секретаріату на критику громадськості». Крім цього, AI засудила «інструменталізацію прес-релізу російською владою».

Росія звинувачує АІ в «ненауковому підході»

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова звинуватила АІ в тому, що організація змінює свою позицію під тиском «західної диктатури».

Коментуючи рішення АІ про необхідність провести незалежне розслідування, Марія Захарова сказала, що правозахисна організація готова говорити протилежне до того, що було сказано в доповіді, і використовує «антинауковий підхід».

«Тому що результат має бути іншим. Тим, що влаштовує мейнстрім. Факти нікого не цікавлять. Раз сказали, що київський режим по цивільних не стріляє, отже – не стріляє. Антинауковий підхід. Але саме його наявність визначає нинішню західну систему як диктатуру», – написала речниця МЗС Росії в мережі Телеграм у неділю, 14 серпня.

Звіт Amnesty International від 4 серпня викликав хвилю обурення правозахисників та політиків, які звинувачували АІ у тому, що вони не розрізняють агресії між агресором та жертвою та у тому, що не вірно розуміють принципи міжнародного гуманітарного законодавства, яке стосується війни в міських умовах.

Звіт критикували колишні співробітники АІ та співзасновник шведського відділення організації, який подав у відставку на знак протесту.

«Ніколи б не подумала, що одна доповідь може поставити під загрозу 30 років досягнень захисту прав людини в Україні» – Оксана Покальчук

Також на другий день після виходу звіту, звільнилася голова київського офісу АІ юристка та правозахисниця Оксана Покaльчук. У суботу, 13 серпня, в газеті Washington Post вийшла її стаття, в якій вона пояснює мотивацію своєї відставки після семи років роботи в організації.

«На мій погляд, найбільший недолік звіту полягав у тому, що він суперечив своїй головній меті: він не захищав цивільних осіб, а ставив їх під загрозу, даючи Росії виправдання для продовження своїх невибіркових атак. Тому я залишила посаду керівника українського офісу Amnesty International», – каже українська правозахисниця у статті.

На її думку, проблема з написанням звіту виникла через те, що міжнародні експерти недостатньо розуміють контекст, в якому вони працюють, не довіряють місцевим колегам та ставляться до них «зарозуміло» та «несправедливо».

«Замість того, щоб довіряти місцевому персоналу та покладатися на нього, деякі міжнародні організації, такі як Amnesty, не можуть бути інклюзивними, та централізували ухвалення рішень, як це було у випадку з цим звітом. Ставлення не могло бути більш зарозумілим і несправедливим, хоча ми всі погодилися на співпрацю, яка базується на відданості спільним цінностям», – пише Покальчук.

Так само, за словами Покальчук, хоча співпраця з урядом України завжди була доброю, АІ навіть не планувала звернутися до української влади та військових за коментарем, і зробила це лише за наполягання місцевого офісу, давши українській стороні лише три дні на відповідь.

Доповідь, яка мала захистити цивільних, на думку Покальчук, призвела до протилежних результатів, бо її використала російська пропаганда, яка і раніше виправдовувала, наприклад, бомбардування пологового будинку в Маріуполі тим, що його нібито контролювали українські військові.

Звіт Amnesty, на думку Покальчук, завдав тривалої шкоди репутації групи в Україні та в усьому світі. Але помилка керівництва не відображає важливої роботи місцевих офісів, яким загрожує втрата підтримки, вважає українська правозахисниця, яка своїм дописом хоче привернути увагу до цієї роботи і закликає керівництво організації належно її цінувати та включати місцевих колег в процес ухвалення рішень.