Аналіз: Чи варто Україні домовлятися з Росією?

Незважаючи на масштабні російські авіаудари, які руйнують українську інфраструктуру та забирають людські життя, в Києві відкидають можливість перемовин із Москвою.

Михайло Подоляк, радник Офісу президента України, в інтерв’ю «Голосу Америки» говорить, що російські сигнали про готовність до переговорів є виключно частиною інформаційної кампанії впливу з метою підірвати підтримку України серед її партнерів.

«Ми очікуємо, щоб наші партнери перестали звертати увагу на провокаційні заяви Росії щодо переговорного процесу», - сказав він в інтерв’ю 18 листопада.

Представники адміністрації США погоджуються. На прес-конференції 11 листопада по дорозі до Камбоджі радник з національної безпеки Джейк Салліван сказав, що російські заяви не можна сприймати серйозно, доки Москва прагне незаконно анексувати українську територію.

Викладаючи те, що він назвав «чотирма основними елементами консенсусу» в уряді США, Салліван повторив, що тільки Україна може вирішувати, коли і на яких умовах вести переговори. Він додав, що будь-який справедливий мир має ґрунтуватися на принципах суверенітету та територіальної цілісності, і що США зроблять усе можливе, щоб переконатися, що в будь-яких майбутніх переговорах Україна зможе їх вести з позиції сили.

Тим не менш, після відходу Росії з Херсона, офіційні російські особи все частіше говорять про відкритість до переговорів.

Заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков цього місяця заявив, що його уряд «відкритий до діалогу без попередніх умов», повідомляють російські ЗМІ. За його словами, Москва була готова до переговорів і раніше, але Київ перервав діалог "за командою своїх західних кураторів".

Через чотири дні після заяви Рябкова Росія почала наймасивніший обстріл української території з моменту вторгнення в лютому. 15 листопада було запущено до 100 ракет і дронів, через що частка пошкодженої енергосистеми України сягнула майже половини всіх потужностей. Ще одна масштабна атака в середу ще більше пошкодила енергетичну інфраструктуру в Києві та інших містах України.

Обстріл 15 листопада стався лише через кілька годин після того, як президент України Володимир Зеленський представив «українську формулу миру» з 10 пунктів на саміті Великої двадцятки на Балі, Індонезія. Цей план передбачає заходи із забезпечення радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, обмін полоненими та повернення депортованих українців з Росії, відновлення територіальної цілісності України та притягнення до відповідальності за воєнні злочини.

Дмитрій Пєсков, прес-секретар президента Росії Володимира Путіна, заявив російським журналістам, що обстріл 15 листопада, який залишив мільйони українців без опалення, води та світла стався через відмову української влади вести переговори.

"Небажання української сторони вирішувати проблему, йти на переговори, більше того, дії української сторони щодо відмови від узгоджених розумінь тексту і так далі, це все наслідки", - сказав Пєсков , повідомляє російське інформаційне агентство.

Подоляк сказав «Голосу Америки», що заява Пєскова є «ультиматумом, який поставили б терористи: або я вб’ю заручників — цивільне населення України — або ви робіть те, що ми скажемо». Він вважає, що Росія розробила переговорний наратив, щоб покращити свою репутацію в світі.

«Вони говорять слово "переговори", розуміючи під цим не переговори, як ми з вами розуміємо - сіли, у сторін є позиції, шукаємо компроміс, - сказав Подоляк. - Ні. Вони говорять «переговори», (розуміючи) якщо ви виконаєте наші вимоги. А які вимоги? Наприклад - не іти в європейські спільноти, НАТО, не вступати у військові альянси і віддати території».

Він стверджує, що Росія, програвши на полі бою, вдалася до геноциду проти українського населення, щоб змусити лідерів у Києві виконати її вимоги.

«Не може бути переговорного процесу, який говорить: "Так, ви (українці – ред.) виграєте війну, зупиніться, віддайте територію, тобто капітулюйте перед РФ", - сказав Подоляк.

За його словами, переговори можуть початися, коли буде відновлено територіальну цілісність України, і Росія повернеться в рамки міжнародного права. Ці перемовини, каже він, можуть бути зосереджені на таких питаннях, як переслідування воєнних злочинців і відшкодування нанесених війною збитків.

ЗМІ повідомляли, що деякі урядовці США хотіли б, щоб Київ скористався своїми успіхами на полі бою, перейшовши до переговорів. Але посол Вільям Тейлор, віце-президент Інституту миру США з питань Росії та Європи, сказав, що позиція, викладена Салліваном, є офіційною позицією адміністрації.

«Джейк Салліван, радник з національної безпеки, виступав від імені президента та всієї адміністрації», — сказав Тейлор, який працював Тимчасовим повіреним у справах США в Україні в 2019 році. «Перемога України та поразка Росії відповідають національним інтересам США».

Припинення вогню: кому це вигідно?

Більшість експертів, з якими спілкувався «Голос Америки», вважають, що припинення вогню на даний момент піде на користь Кремлю і не покладе край війні. Будь-яке припинення вогню, досягнуте шляхом переговорів, дозволить російським військам перегрупуватися та відновитися, говорить Наталія Бугайова, дослідниця Інституту вивчення війни (ISW).

«Україна має імпульс. Припинення вогню заморозило б лінії фронту в найкращій можливій конфігурації, на яку може сподіватися Путін у цій війні. Це один із небагатьох способів для Росії зламати імпульс українських сил ”, – зазначила вона у письмовій відповіді «Голосу Америки».

Девід Креймер, виконавчий директор Інституту Джорджа Буша, вважає, що Україна може перемогти на полі бою і що єдиний спосіб завершити війну — це щоб союзники надали достатню допомогу для перемоги України.

«Ніхто не хоче, щоб ця війна закінчилася більше, ніж українці, які воюють і гинуть, захищаючи свою країну та свободу, але наразі вони досягли надзвичайного успіху та думають, що можуть перемогти. Заклики до переговорів зараз підривають їхній імпульс», — написав Креймер у письмовій відповіді «Голосу Америки».

Тейлор сказав, що будь-яке припинення вогню, досягнуте в час, коли ЗСУ витісняють російських військових з країни, «дозволить росіянам зберегти те, що вони незаконно окупували».

Це поставило б росіян у вигідну позицію для майбутніх атак, сказала Бугайова.

«Будь-який російський плацдарм, особливо на критично стратегічному півдні, становитиме постійну загрозу українському суверенітету, тому що максималістська мета Путіна щодо контролю над Україною не змінилася і, швидше за все, переживе Путіна. Кремль використає будь-яке припинення вогню, щоб скоригувати, а не зменшити свої зусилля щодо встановлення контролю над Україною».

Фіскальний аргумент

Іншу точку зору висловила оглядачка Катріна ванден Хойвел у своїй статті для Washington Post. Вона стверджує, що для США настав час почати готувати умови для дипломатичного вирішення війни через зростання витрат для воюючих сторін, США та інших країн, які підтримують Україну.

«Ставки занадто високі, щоб ми могли сидіти склавши руки, поки катастрофа поширюється, а витрати — і ризики — продовжують зростати», — написала вона.

Адміністрація президента США Джо Байдена отримала схвалення Конгресу на 40 мільярдів доларів допомоги Україні на 2022 фіскальний рік; з 24 лютого цього року на військову оборону було витрачено понад 19 мільярдів доларів.

Економіст Тімоті Еш у статті для Центру аналізу європейської політики вказує, що допомога Україні складає лише 5,6% загальних витрат США на оборону. Але, написав він, «Росія є основним противником США, суперником найвищого рівня, який не надто відстає від Китаю, стратегічного суперника номер один».

Стратегія національної оборони США визначає Росію як «гостру загрозу».

Не можна йти на жодні територіальні поступки

Креймер говорить, що розмови про необхідність для України піти на поступки є «глибоко деморалізуючими для неймовірно відважних українських сил, які борються за свою свободу». Він зазначив, що більшість українців виступають проти будь-яких територіальних поступок в обмін на припинення вогню.

За даними опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології у вересні, 87% українців не готові підтримувати будь-які територіальні поступки заради якнайшвидшого припинення війни з Росією.

Бугайова додала, що територіальні поступки залишать тих українців, які все ще проживають на окупованих територіях, жертвами "російських звірств".

Посолка США з особливих доручень з питань глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шак в ексклюзивному інтерв’ю кореспонденту Української служби «Голосу Америки» Олексію Коваленко зазначила, що неурядові організації, засоби масової інформації та правоохоронці зібрали численні докази воєнних злочинів.

«Усюди, де були розгорнуті російські війська, ми бачимо цілу низку різноманітних воєнних злочинів, — сказала вона. - Це включає в себе все: від бомбардувань цивільної інфраструктури до насильства, страт, тортур».

Вона додала, що є «достовірні повідомлення про те, що жінки, дівчата і навіть чоловіки та хлопчики піддаються сексуальному насильству, коли вони перебувають під вартою російських військових».

Тейлор сказав, що вважає, що Києву варто розглянути питання про переговори з Москвою, але лише після того, як російські війська покинуть територію України. Посол зазначив, що сама територія не може бути предметом перемовин.

«Теми мають включати повне виведення російських військ з України; повернення військовополонених та інших українців, у тому числі українських дітей, утримуваних або змушених переїхати в Росію; відшкодування збитків від війни; відповідальність за воєнні злочини та звірства; і гарантії безпеки для України», – написав Тейлор у письмовій відповіді «Голосу Америки».

Креймер погоджується, але каже, що важко знайти теми для обговорення з нинішнім урядом у Москві.

«Важко зрозуміти, про що можна вести переговори з режимом у Москві, винним у воєнних злочинах, злочинах проти людяності та геноциді», — написав він у письмовій відповіді.

Вільям Померанц, директор Інституту Кеннана Центру Вільсона, не бачить ймовірності дипломатичного вирішення найближчим часом.

«Президент Зеленський окреслив амбітний мирний план, який навряд чи буде прийнятий — або навіть розглянутий — Російською Федерацією. Недавні військові успіхи України роблять ще менш імовірним, що Зеленський піде на компроміс щодо будь-якої зі своїх вимог», — сказав він «Голосу Америки».

Росіяни ж, каже він, також навряд чи визнають і компенсують біль, який вони завдали Україні.

«Справді, не може бути миру, доки Росія не матиме справу зі своїми порушеннями прав людини в Україні та не виплатить значні репарації за завдану нею шкоду. Така поступка залишається віддаленою», - написав Померанц у письмовій відповіді.

У той же час, як неодноразово заявляють представники адміністрації Байдена, війна може закінчитися в будь-який момент – Путіну лише треба прийняти рішення її припинити.

«Росія вторглася в Україну. Якби Росія вирішила припинити воювати в Україні й піти, це було б кінцем війни. Якщо б Україна вирішила припинити воювати й здатися, це був би кінець України», — сказав Салліван.

Деяка інформація для статті надійшла від Washington Post, CEPA, Коммерсант.Ru, Укрінформ та Interfax.Ru.