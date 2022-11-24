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Аналіз: Чи варто Україні домовлятися з Росією?
Незважаючи на масштабні російські авіаудари, які руйнують українську інфраструктуру та забирають людські життя, в Києві відкидають можливість перемовин із Москвою.
Михайло Подоляк, радник Офісу президента України, в інтерв’ю «Голосу Америки» говорить, що російські сигнали про готовність до переговорів є виключно частиною інформаційної кампанії впливу з метою підірвати підтримку України серед її партнерів.
«Ми очікуємо, щоб наші партнери перестали звертати увагу на провокаційні заяви Росії щодо переговорного процесу», - сказав він в інтерв’ю 18 листопада.
Представники адміністрації США погоджуються. На прес-конференції 11 листопада по дорозі до Камбоджі радник з національної безпеки Джейк Салліван сказав, що російські заяви не можна сприймати серйозно, доки Москва прагне незаконно анексувати українську територію.
Викладаючи те, що він назвав «чотирма основними елементами консенсусу» в уряді США, Салліван повторив, що тільки Україна може вирішувати, коли і на яких умовах вести переговори. Він додав, що будь-який справедливий мир має ґрунтуватися на принципах суверенітету та територіальної цілісності, і що США зроблять усе можливе, щоб переконатися, що в будь-яких майбутніх переговорах Україна зможе їх вести з позиції сили.
Тим не менш, після відходу Росії з Херсона, офіційні російські особи все частіше говорять про відкритість до переговорів.
Заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков цього місяця заявив, що його уряд «відкритий до діалогу без попередніх умов», повідомляють російські ЗМІ. За його словами, Москва була готова до переговорів і раніше, але Київ перервав діалог "за командою своїх західних кураторів".
Через чотири дні після заяви Рябкова Росія почала наймасивніший обстріл української території з моменту вторгнення в лютому. 15 листопада було запущено до 100 ракет і дронів, через що частка пошкодженої енергосистеми України сягнула майже половини всіх потужностей. Ще одна масштабна атака в середу ще більше пошкодила енергетичну інфраструктуру в Києві та інших містах України.
Обстріл 15 листопада стався лише через кілька годин після того, як президент України Володимир Зеленський представив «українську формулу миру» з 10 пунктів на саміті Великої двадцятки на Балі, Індонезія. Цей план передбачає заходи із забезпечення радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, обмін полоненими та повернення депортованих українців з Росії, відновлення територіальної цілісності України та притягнення до відповідальності за воєнні злочини.
Дмитрій Пєсков, прес-секретар президента Росії Володимира Путіна, заявив російським журналістам, що обстріл 15 листопада, який залишив мільйони українців без опалення, води та світла стався через відмову української влади вести переговори.
"Небажання української сторони вирішувати проблему, йти на переговори, більше того, дії української сторони щодо відмови від узгоджених розумінь тексту і так далі, це все наслідки", - сказав Пєсков , повідомляє російське інформаційне агентство.
Подоляк сказав «Голосу Америки», що заява Пєскова є «ультиматумом, який поставили б терористи: або я вб’ю заручників — цивільне населення України — або ви робіть те, що ми скажемо». Він вважає, що Росія розробила переговорний наратив, щоб покращити свою репутацію в світі.
«Вони говорять слово "переговори", розуміючи під цим не переговори, як ми з вами розуміємо - сіли, у сторін є позиції, шукаємо компроміс, - сказав Подоляк. - Ні. Вони говорять «переговори», (розуміючи) якщо ви виконаєте наші вимоги. А які вимоги? Наприклад - не іти в європейські спільноти, НАТО, не вступати у військові альянси і віддати території».
Він стверджує, що Росія, програвши на полі бою, вдалася до геноциду проти українського населення, щоб змусити лідерів у Києві виконати її вимоги.
«Не може бути переговорного процесу, який говорить: "Так, ви (українці – ред.) виграєте війну, зупиніться, віддайте територію, тобто капітулюйте перед РФ", - сказав Подоляк.
За його словами, переговори можуть початися, коли буде відновлено територіальну цілісність України, і Росія повернеться в рамки міжнародного права. Ці перемовини, каже він, можуть бути зосереджені на таких питаннях, як переслідування воєнних злочинців і відшкодування нанесених війною збитків.
ЗМІ повідомляли, що деякі урядовці США хотіли б, щоб Київ скористався своїми успіхами на полі бою, перейшовши до переговорів. Але посол Вільям Тейлор, віце-президент Інституту миру США з питань Росії та Європи, сказав, що позиція, викладена Салліваном, є офіційною позицією адміністрації.
«Джейк Салліван, радник з національної безпеки, виступав від імені президента та всієї адміністрації», — сказав Тейлор, який працював Тимчасовим повіреним у справах США в Україні в 2019 році. «Перемога України та поразка Росії відповідають національним інтересам США».
Припинення вогню: кому це вигідно?
Більшість експертів, з якими спілкувався «Голос Америки», вважають, що припинення вогню на даний момент піде на користь Кремлю і не покладе край війні. Будь-яке припинення вогню, досягнуте шляхом переговорів, дозволить російським військам перегрупуватися та відновитися, говорить Наталія Бугайова, дослідниця Інституту вивчення війни (ISW).
«Україна має імпульс. Припинення вогню заморозило б лінії фронту в найкращій можливій конфігурації, на яку може сподіватися Путін у цій війні. Це один із небагатьох способів для Росії зламати імпульс українських сил ”, – зазначила вона у письмовій відповіді «Голосу Америки».
Девід Креймер, виконавчий директор Інституту Джорджа Буша, вважає, що Україна може перемогти на полі бою і що єдиний спосіб завершити війну — це щоб союзники надали достатню допомогу для перемоги України.
«Ніхто не хоче, щоб ця війна закінчилася більше, ніж українці, які воюють і гинуть, захищаючи свою країну та свободу, але наразі вони досягли надзвичайного успіху та думають, що можуть перемогти. Заклики до переговорів зараз підривають їхній імпульс», — написав Креймер у письмовій відповіді «Голосу Америки».
Тейлор сказав, що будь-яке припинення вогню, досягнуте в час, коли ЗСУ витісняють російських військових з країни, «дозволить росіянам зберегти те, що вони незаконно окупували».
Це поставило б росіян у вигідну позицію для майбутніх атак, сказала Бугайова.
«Будь-який російський плацдарм, особливо на критично стратегічному півдні, становитиме постійну загрозу українському суверенітету, тому що максималістська мета Путіна щодо контролю над Україною не змінилася і, швидше за все, переживе Путіна. Кремль використає будь-яке припинення вогню, щоб скоригувати, а не зменшити свої зусилля щодо встановлення контролю над Україною».
Фіскальний аргумент
Іншу точку зору висловила оглядачка Катріна ванден Хойвел у своїй статті для Washington Post. Вона стверджує, що для США настав час почати готувати умови для дипломатичного вирішення війни через зростання витрат для воюючих сторін, США та інших країн, які підтримують Україну.
«Ставки занадто високі, щоб ми могли сидіти склавши руки, поки катастрофа поширюється, а витрати — і ризики — продовжують зростати», — написала вона.
Адміністрація президента США Джо Байдена отримала схвалення Конгресу на 40 мільярдів доларів допомоги Україні на 2022 фіскальний рік; з 24 лютого цього року на військову оборону було витрачено понад 19 мільярдів доларів.
Економіст Тімоті Еш у статті для Центру аналізу європейської політики вказує, що допомога Україні складає лише 5,6% загальних витрат США на оборону. Але, написав він, «Росія є основним противником США, суперником найвищого рівня, який не надто відстає від Китаю, стратегічного суперника номер один».
Стратегія національної оборони США визначає Росію як «гостру загрозу».
Не можна йти на жодні територіальні поступки
Креймер говорить, що розмови про необхідність для України піти на поступки є «глибоко деморалізуючими для неймовірно відважних українських сил, які борються за свою свободу». Він зазначив, що більшість українців виступають проти будь-яких територіальних поступок в обмін на припинення вогню.
За даними опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології у вересні, 87% українців не готові підтримувати будь-які територіальні поступки заради якнайшвидшого припинення війни з Росією.
Бугайова додала, що територіальні поступки залишать тих українців, які все ще проживають на окупованих територіях, жертвами "російських звірств".
Посолка США з особливих доручень з питань глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шак в ексклюзивному інтерв’ю кореспонденту Української служби «Голосу Америки» Олексію Коваленко зазначила, що неурядові організації, засоби масової інформації та правоохоронці зібрали численні докази воєнних злочинів.
«Усюди, де були розгорнуті російські війська, ми бачимо цілу низку різноманітних воєнних злочинів, — сказала вона. - Це включає в себе все: від бомбардувань цивільної інфраструктури до насильства, страт, тортур».
Вона додала, що є «достовірні повідомлення про те, що жінки, дівчата і навіть чоловіки та хлопчики піддаються сексуальному насильству, коли вони перебувають під вартою російських військових».
Тейлор сказав, що вважає, що Києву варто розглянути питання про переговори з Москвою, але лише після того, як російські війська покинуть територію України. Посол зазначив, що сама територія не може бути предметом перемовин.
«Теми мають включати повне виведення російських військ з України; повернення військовополонених та інших українців, у тому числі українських дітей, утримуваних або змушених переїхати в Росію; відшкодування збитків від війни; відповідальність за воєнні злочини та звірства; і гарантії безпеки для України», – написав Тейлор у письмовій відповіді «Голосу Америки».
Креймер погоджується, але каже, що важко знайти теми для обговорення з нинішнім урядом у Москві.
«Важко зрозуміти, про що можна вести переговори з режимом у Москві, винним у воєнних злочинах, злочинах проти людяності та геноциді», — написав він у письмовій відповіді.
Вільям Померанц, директор Інституту Кеннана Центру Вільсона, не бачить ймовірності дипломатичного вирішення найближчим часом.
«Президент Зеленський окреслив амбітний мирний план, який навряд чи буде прийнятий — або навіть розглянутий — Російською Федерацією. Недавні військові успіхи України роблять ще менш імовірним, що Зеленський піде на компроміс щодо будь-якої зі своїх вимог», — сказав він «Голосу Америки».
Росіяни ж, каже він, також навряд чи визнають і компенсують біль, який вони завдали Україні.
«Справді, не може бути миру, доки Росія не матиме справу зі своїми порушеннями прав людини в Україні та не виплатить значні репарації за завдану нею шкоду. Така поступка залишається віддаленою», - написав Померанц у письмовій відповіді.
У той же час, як неодноразово заявляють представники адміністрації Байдена, війна може закінчитися в будь-який момент – Путіну лише треба прийняти рішення її припинити.
«Росія вторглася в Україну. Якби Росія вирішила припинити воювати в Україні й піти, це було б кінцем війни. Якщо б Україна вирішила припинити воювати й здатися, це був би кінець України», — сказав Салліван.
Деяка інформація для статті надійшла від Washington Post, CEPA, Коммерсант.Ru, Укрінформ та Interfax.Ru.
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- Голос Америки
Країни Вишеградської групи домовилися підтримувати Україну. Угорщина також виділить гроші
Країни-сусідки України, Угорщина, Польща, Словаччина та Чехія, які входять до Вишеградської групи, підтвердили на зустрічі у Словаччині, що незважаючи на розбіжності у поглядах, вони мають спільний підхід до допомоги та підтримки України. Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, який наголосив, що є потреба у фінансовій допомозі Україні, повідомляє чеське інформаційне агентство ČTK.
Керівники урядів Вишеградської четвірки не приховували, що розбіжності всередині об’єднання стосуються позитивного ставлення прем’єра Угорщини Віктора Орбана до політики Росії. Також тертя з Брюсселем викликають питання внутрішньої політики Будапешта. Зокрема, Європейська комісія затримала виплату Угорщині багатомільярдних субсидій, вимагаючи, щоб уряд Орбана забезпечив незалежність угорського судочинства і запровадив антикорупційні заходи.
Але попри це, за словами Фіали, Орбан підтвердив, що в основних питаннях його позиція збігається з позиціями інших країн V4 щодо України та Росії.
При цьому прем'єр-міністр Угорщини вкотре наголосив, що не схвалює спільної позики Євросоюзу на фінансову допомогу Україні.
«Ми підтримуємо фінансову допомогу для України, вважаємо це правильним і необхідним. Але Угорщина вже виділила свою частину з власного бюджету», – сказав Орбан. За повідомленням агентства Reuters, Угорщина ввчері у середу, 23 листопада, ухвалила рішення надати 187 мільйонів євро фінансової допомоги Україні як свій внесок у запланований пакет підтримки ЄС.
Європейський парламент у четвер, 24 листопада, ухвалив фінансову допомогу Україні на наступний рік у розмірі 18 мільярдів євро, які Київ отримає на надання базових державних послуг або на відновлення збитків від війни.
Як пояснює Reuters, гроші на кредит, який Україна повинна буде погасити протягом 35 років, Єврокомісія збирається позичати на фондових ринках, а країни-члени ЄС повинні будуть виплачувати відсотки в перші роки. Угорщина виступає проти запозичень.
Чехія поставить питання про нелегальну міграцію на засіданні у Брюсселі
За словами Фіали, у східнословацькому місті Кошице, що поблизу українського кордону, сусіди України обговорювали «наслідки війни в Україні, енергетичну ситуацію в Європі, енергетичну безпеку, а також заходи проти нелегальної міграції».
Нещодавно Чехія запровадила перевірки на словацько-чеському кордоні, як пояснила Прага, через зростання імміграції здебільшого вихідців з Близького Сходу. Це рішення Чехії викликало напруженість між сусідами, та протести словацьких водіїв вантажівок, які минулого місяця заблокували головну магістраль, що сполучає дві країни.
За словами прем'єр-міністра Словаччини Едуарда Хегера, перевірки є несправедливими та економічно витратними для Словаччини. Також, на його думку, прикордонний контроль порушує законодавство ЄС.
Як повідомив у Twitter прем’єр-міністр Чехії, країнам Вишеградської четвірки вдалося досягти згоди щодо спільної охорони зовнішніх кордонів. Фіала додав, що Чехія готова допомогти в цьому Угорщині. Питання охорони кордонів від нелегальної міграції Чехія, яка має ротаційне президентство в ЄС, планує винести на загальне обговорення Євросоюзу вже цього тижня, сказав Фіала.
«Зважаючи на різке збільшення міграційних потоків, президентство Чехії також скликало в п’ятницю позачергове засідання Ради з питань юстиції та внутрішніх справ у Брюсселі, на якому буде розглянуто це питання», – твітує чеський прем’єр.
Польща готується до нової хвилі біженців з України, просить допомоги ЄС для прикордонних країн
Прем'єр-міністр Польщі Моравецький сьогодні закликав Єврокомісію підготуватися до можливої наступної хвилі біженців з України. Він вважає, що ЄС має допомогти з прийомом біженців країнам, які прийняли найбільшу кількість українських біженців.
«День за днем, тиждень за тижнем росіяни завдають масованих ракетних ударів по критично важливій інфраструктурі. З прийдешньою зимою ймовірність нової хвилі біженців зростає. Ми закликаємо Європейську комісію вжити відповідних заходів тут і зараз», – сказав Моравецький, якого цитує ČTK.
Це була перша зустріч прем'єр-міністрів країн Вишеградської четвірки у такому форматі більш ніж за півроку.
Держдеп: «Війна в Україні пережене Сирію за найбільшою кількістю задокументованих злочинів в історії людства». Інтервʼю
Воєнні злочини – організована кампанія, яку російські сили здійснювали всюди, де були їх війська в Україні. Про це в інтервʼю Олексію Коваленку розповіла посолка з питань глобального кримінального правосуддя Держдепу США Бет Ван Скаак. За її словами, війна в Україні, якщо цього вже не сталось, пережене Сирію за найбільшим показником кількості зафіксованих злочинів в історії людства.
Інтерв’ю було відредаговано для стислості та ясності.
Олексій Коваленко: Ви зараз очолюєте зусилля Державного департаменту, який наглядає за роботою із документування російських воєнних злочинів. Як ви можете порівняти вашу попередню роботу в Руанді та колишній Югославії з роботою, якою ви займаєтесь зараз та загалом самі злочини та їхній масштаб порівняно із злочинами, скоєними в Україні?
Також, систематичний характер деяких злочинів помітний всюди, де були розгорнуті російські сили, ми бачимо цілу низку різноманітних воєнних злочинів.Бет Ван Скаак
Бет Ван Скаак: Є багато паралелей зараз із війною в колишній Югославії, в тому числі, коли йдеться про навмисні атаки, непропорційні та невибіркові атаки проти цивільного населення, облоги міст, де люди залишались у голоді та холоді, в них не було достатньо їжі чи енергії. У Руанді ми бачили порушення проти осіб, які стали мішенню за етнічною ознакою. І ми бачимо, що вся Україна за національною ознакою під ударом Росії. Також, систематичний характер деяких злочинів помітний всюди, де були розгорнуті російські сили, ми бачимо цілу низку різних воєнних злочинів.
Це включає в себе все: від бомбардувань цивільної інфраструктури до насильства, страт, тортур. В усіх цих конфліктах ми бачили сексуальне насильство. Ми бачимо це і тут, в Україні. Є достовірні повідомлення про те, що жінки, дівчата, навіть чоловіки і хлопчики піддаються сексуальному насильству, коли вони перебувають від вартою російських сил. Це жахливі паралелі.
О.К.: Нещодавно ви порівняли воєнні злочини, скоєні в Україні із воєнними злочинами, скоєними під час Другої світової війни. Можете детальніше розповісти про це порівняння?
Б.В.С.: Друга світова війна була класичним міжнародним військовим конфліктом, в якому Німеччина та Японія вдерлись до суверенних держав, щоб анексувати їхні території. Ми зараз бачимо те саме. Так само ми бачимо, що системні порушення не просто дії якихось вигнанців чи окремих підрозділів, а відповідальність мусить йти до найвищого командування, бо ми бачимо ці порушення всюди, де діють російські сили. Таке системне насильство схоже на те, що було під час Другої світової війни.
О.К.: За кілька тижнів після звільнення Херсона українська влада зафіксувала понад 460 воєнних злочинів, скоєних російськими солдатами під час окупації. Загальна кількість злочинів по всій країні сягає десятків тисяч. Як, на вашу думку, виглядає справедливість для тих, хто постраждав він російських воєнних злочинів?
Таке системне насильство схоже на те, що було під час Другої світової війни.Бет Ван Скаак
Б.В.С.: Кожного разу, коли звільняють українські території від російських військ, ми бачимо цілі серії того, що потенційно може бути воєнними злочинами. Генпрокуратура робить чудову роботу із фіксування цих порушень. І зараз йдеться про десятки тисяч. Тому завдання полягатиме в тому, в якому порядку розслідувати ці злочини. На щастя, зараз є кілька шляхів досягнення справедливості. На передовій цього процесу буде сам генпрокурор та його команда, яка працює на місцях.
Міжнародний кримінальний суд також має юрисдикцію. Також є ще один шлях – суди по всьому світу. Тому, коли російські злочинці почнуть подорожувати, ці суди зможуть потенційно взяти під варту обвинувачених та продовжити судове переслідування.
О.К.: Кілька днів тому Держдеп опублікував звіт Conflict Observatory, в якому йдеться про те, що застосування тортур, нелюдського поводження було частиною навмисної російської кампанії. Чи ви вважаєте, що Росія свідомо використовує воєнні злочини як стратегію ведення війни?
Б.В.С.: Conflict Observatory розглянули різні типи воєнних злочинів, включно із нападами на лікарні, фільтраційні операції, атаки на обʼєкти культурної спадщини. Будь-хто, хто перебуває під вартою іноземних бойових сил, має право на гуманне поводження. Якщо це не забезпечується – це може бути воєнним злочином. Коли ми чуємо достовірні повідомлення про жорстоке поводження з особами, яких тримають у жахливих умовах, їм відмовляють у їжі, воді, навіть піддають страті – все це є злочинами. Ми бачимо такі речі в багатьох місцях позбавлення волі. Йдеться не тільки про військовополонених, а й про звичайних цивільних осіб, які потрапили в полон, усі ці випадки переслідуватимуться як воєнні злочини.
О.К.: А що на рахунок депортації та примусового усиновлення дітей. Були неодноразові повідомлення про подібні випадки із дітьми із Маріуполя та інших окупованих міст. Чи ви класифікуєте ці випадки як воєнні злочини? Чи це теж частина воєнної стратегії Росії?
Б.В.С.: Ми знаємо, що в цій ситуації тисячі дітей. Наскільки ми розуміємо, тисячі дітей викрали, вивезли та потім, ймовірно, всиновили в Росії. І не обов’язково ці діти – сироти. Вони мають сімʼю, яка може ними опікуватись. З моменту, коли вони потрапляють на територію Росії, відслідкувати їхнє місцезнаходження неможливо. Їх усиновляють, змушують використовувати російську мову тощо. За все це можна притягнути до кримінальної відповідальності як за примусову депортацію за міжнародним правом.
О.К.: З існуючими доказами, в тому числі тими доказами воєнних злочинів, які має Державний департамент, чи мають США та світ визнати воєнні злочини Росії в Україні геноцидом проти українського народу?
Б.В.С.: Розслідування досі триває. Я знаю, що Міжнародний кримінальний суд має юрисдикцію у справах щодо геноциду, так само як має і Генеральна прокуратура України. Тому вони вирішуватимуть, чи будуть кваліфікувати ці злочини як геноцид. Злочин геноциду передбачає навмисне націлювання на групу населення з наміром повністю або частково знищити цю групу. Існують різні шляхи, якими вчиняється геноцид.
Думаю, що конфлікт в Україні незабаром, якщо цього вже не сталось, пережене Сирію за найбільшим показником кількості зафіксованих злочинів в історії людства.Бет Ван Скаак
Але одним із різновидів доказів, які розглядали прокурори у справах трибуналів в Югославії та Руанді, є необґрунтована жорстокість. Це могли бути напади на людей, які тікали з якоїсь території, цілеспрямовані атаки проти членів певної групи населення, а також масштаб сексуального насильства та інших форм насильства проти цивільного населення. Таким чином, це все типи доказів, які прокурори у майбутньому можуть брати до уваги, якщо вирішать розглядати ці справи як геноцид.
Думаю, що конфлікт в Україні незабаром, якщо цього вже не сталось, пережене Сирію за найбільшим показником кількості зафіксованих злочинів в історії людства.
О.К.: Доктрина відповідальності посадових осіб вищого рівня в міжнародному праві означає, що вище військове керівництво мусить нести відповідальність перед законом за воєнні злочини їхніх підлеглих. Чи ви очікуєте, що російське керівництво, включно із армійським керівництвом та владою Росії понесуть відповідальність перед законом?
Б.В.С.: Справжня проблема полягає в тому, як затримати обвинувачених. Поки російські злочинці залишаються в Росії, за відсутності політичної трансформації вони залишаться безкарними. Тому протягом багатьох років потрібно тримати відкритими ці справи, допоки російські злочинці не почнуть подорожувати. І ми бачили як це відбувалось у випадку із іншими конфліктами, коли все заспокоювалось. Вони хочуть подорожувати, ходити по магазинах, відвідувати своїх дітей. За будь-якої причини, коли вони залишать свій безпечний притулок, прокурори будуть напоготові з обвинуваченнями на руках і зможуть висунути ці звинувачення та порушити справи проти них. Багато хто з вищого керівництва Чилі, наприклад, генерал Августо Піночет або лідер колишньої Югославії Слободан Мілошевич – вони ніколи не очікували опинитись у залі суду, та, виявились неправими.
О.К.: Ви згадали Слободана Мілошевича. То що на рахунок самого Володимира Путіна? Один з американських сенаторів та деякі європейські лідери порівнювали Путіна із Мілошевичем. З усіма доказами, які доводять причетність Путіна до воєнних злочинів та до первинного злочину агресії проти суверенної держави – чи має бути трибунал для Путіна – такий який був для Мілошевича?
Б.В.С.: Теоретично, Міжнародний кримінальний суд має юрисдикцію над президентом Путіним, якщо вони зможуть взяти його під варту. На відміну від українських судів, Міжнародний кримінальний суд не може продовжувати розслідування за відсутності підозрюваного під вартою. Вони можуть підтвердити обвинувальний висновок, але не можуть рухатись далі. Існує ймовірність притягнути його до кримінальної відповідальності.
Ми бачимо закономірності в усіх регіонах, де були розгорнуті російські сили. Це може закласти основу для відповідальності за ланцюжком вищого командування. Тому що це доводить, що це не поодинокі випадки, це – результати наказів або неспроможності чи небажання вищого керівництва належним чином контролювати свої війська. Думаю, що також можна додати і фільтраційні операції, для яких потрібні будівлі та інфраструктура. Все це потребувало організації. Це неможливо зробити на нижньому рівні.
О.К.: Посол Ван Скаак, ви згадали можливість притягнути злочинців до відповідальності у випадку, якщо вони подорожуватимуть в майбутньому. Чи ви очікуєте, що багато країн погодяться екстрадувати цих воєнних злочинців?
Б.В.С.: Так – або переслідувати злочини або екстрадувати. Багато країн є учасниками договорів, які вимагають цього. Думаю, ситуація в Сирії є чудовим прикладом. Тоді багато військових намагались втекти. Деякі були перебіжчиками, деякі просто намагались втекти.
Деякі з них виїжджали з різних причин у особистих цілях. У кінцевому підсумку їх ідентифікували європейські країни та притягнули до відповідальності, а потім злочинці відбували покарання за вчинення міжнародних злочинів. Це включно із випадками у Швеції, Франції та Німеччині, включно із високопоставленими фігурами режиму Асада. Цей сценарій повторюватиметься, коли російські злочинці почнуть подорожувати.
О.К.: Україна має двопартійну підтримку в Конгресі США. Чи може змінитись підтримка зусиль Держдепу щодо притягнення до відповідальності за воєнні злочини після проміжних виборів?
Б.В.С.: Я думаю, що ми й надалі будемо бачити сильно двопартійну підтримку з питань досягнення справедливості та правосуддя. Звісно, є невеликі зміни стосовно конкретних осіб, але, думаю, що тенденція підтримки дуже чітка. Двопартійна група сенаторів нещодавно відвідала Гаагу, щоб зустрітися з представниками Міжнародного кримінального суду, щоб висловити підтримку Сполученими Штатами розслідування.
Ми також бачимо, як величезна кількість гуманітарної допомоги надходить до України, щоб допомогти українським цивільним, багато з яких живуть у дуже важких умовах, і ми продовжуємо робити все можливе, щоб зміцнити Україну на полі бою. Я не очікую великих змін у цьому. Сполучені Штати віддані досягненню справедливості та притягнення до відповідальності за злочини в Україні та інших країнах світу. Це питання завжди мало підтримку обох партій. Мій офіс і той факт, що він має фінансування є свідченням двопартійної підтримки цього на Капітолійському пагорбі.
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Намір Польщі передати Україні системи ППО "Патріот" критикують всередині країни
WARSAW, Польща (AP) — Уряд Польщі стверджує, що протиракетну систему, яку Німеччина запропонувала відправити Польщі, потрібно натомість передати Україні. Цю пропозицію, ймовірно, не сприймуть в Берліні, бо це значно посилить роль НАТО в Україні.
Відповідь Польщі на пропозицію Берліна вітають в Україні, яка відчайдушно намагається захистити свій повітряний простір, в той час, як ракетні обстріли Росії призводять до знеструмлення в країні.
Але в Польщі критики популістської правлячої партії звинуватили уряд в тому, що вона жертвує безпекою країни через війну в Україні заради внутрішньополітичної боротьби, що користується антинімецькими настроями для короткострокової вигоди.
Щоденник Rzeczpospolita назвав нову пропозицію лідерів Польщі «шокуючою», стверджуючи, що вона вимагатиме відправки німецьких солдатів, які керуватимуть системою, в Україну, і "це, у свою чергу, втягне НАТО в пряме зіткнення з Росією, якого Альянс намагався уникнути з самого початку".
«Ця пропозиція впливає на довіру до Польщі і, найгірше, на її безпеку. Німці отримують чіткий сигнал, що ми не хочемо їхньої допомоги, тому оборонний потенціал польського неба буде нижчим, — написав заступник головного редактора Міхал Шулджинський. - У найгіршій війні в Європі з 1945 року це непростима помилка».
Популістська правляча партія Польщі, яка наступного року йде на перевибори із меншою популярністю, через 18% інфляції, посилює антинімецькі меседжі, які протягом тривалого часу складали основу передвиборчої риторики партії. Лідер партії Ярослав Качинський намагався пов’язати своїх внутрішніх опонентів, зокрема Дональда Туска, колишнього лідера ЄС, з Німеччиною, заявивши в неділю, що якщо партія Туска переможе наступного року, Польща опиниться «під німецьким черевиком».
Коли Німеччина запропонувала Варшаві літаки Eurofighter і ракетні батареї ППО "Патріот", міністр оборони Польщі Маріуш Блащак спочатку сказав, що цю пропозицію він прийме із «задоволенням». Пропозиція надійшла після того, як 15 листопада в Польщі поблизу кордону з Україною, впав снаряд, який призвів до загибелі двох осіб.
Але настрій Польщі змінився після того, як у середу Качинський дав інтерв’ю державному інформаційному агентству PAP, заявивши, що пропозиція «цікава», але «для безпеки Польщі було б найкраще, якби Німеччина передала обладнання українцям».
Відтоді і Блащак, і прем'єр-міністр Матеуш Моравецький повторюють позицію Качинського, який керує урядом країни з-за лаштунків.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого НАТО посилило оборону вздовж свого східного флангу, а Польща працювала над зміцненням власної армії.
НАТО розгорнуло батареї США "Патріот" в Польщі, батареї "Патріот" Німеччини в Словаччині, а також відповідну французьку систему в Румунії.
Політика НАТО полягає в тому, щоб не брати безпосередньої участі у війні та розгортати батареї лише для захисту країн-членів.
Роздмухування антинімецьких настроїв давно використовують для отримання голосів у Польщі. Старші поляки все ще несуть у собі травму жорстокості, заподіяної Польщі Німеччиною під час Другої світової війни. Під час виборчої кампанії Польща вимагає від Німеччини 1,3 трильйона доларів репарацій за час війни — які Берлін каже, що не заплатить.
Качинський також звинувачує Німеччину в підтримці зусиль Європейського Союзу із захисту верховенства права в Польщі шляхом припинення фінансування.
Тим часом вторгнення Росії в Україну посилило напругу. Польща тривалий час критикувала газові угоди Німеччини з Росією, а також критикувала вагання Німеччини щодо надання зброї Україні на початку повномасштабного вторгнення Росії.
У Польщі деякі критики зазначали, що уряд не лише відмовлявся від посиленого військового захисту, але й не підтримував критично важливе фінансування ЄС, надання мільярдів євро затримувалось, через відмову уряду дотримуватися вказівок ЄС щодо захисту незалежності суддів.
Марчін Кірвінскі з опозиційної партії «Громадянська платформа» сказав, що Качинський «збожеволів» через «відмову» від ракет Patriot і фінансування ЄС «під час війни та кризи».
Вірменія різко розкритикувала керований Росією безпековий альянс
ЄРЕВАН. Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян розкритикував очолювану Росією Організацію Договору про колективну безпеку (ОДКБ) за відмову підтримати Вірменію проти «агресії Азербайджану».
Виступаючи на саміті ОДКБ в Єревані 23 листопада, Пашинян сказав, що його «пригнічує те, що членство Вірменії в ОДКБ не стримало агресію Азербайджану». За його словами, це завдало "великої шкоди іміджу ОДКБ як у нашій країні, так і за кордоном".
Вірменія попросила військової допомоги у вересні після того, як між двома кавказькими сусідами спалахнули смертоносні зіткнення, але ОДКБ лише відправила свого генерального секретаря в зону конфлікту та запропонувала створити робочу групу для аналізу ситуації.
Шість країн — Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан і Росія — входять до ОДКБ, створеної в жовтні 2002 року.
Пашинян заявив, що його країна підтримала члена ОДКБ Казахстан на початку січня, одразу, коли президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв попросив війська ОДКБ увійти в його країну після безпрецедентних антиурядових протестів.
«Вірменія завершує своє головування в ОДКБ. Хоча це ювілейний рік [для ОДКБ], для Вірменії він був зовсім не ювілейним. За останні два роки на країну-члена ОДКБ було здійснено напад Азербайджаном щонайменше тричі, і фактично до цього часу ми не отримали жодної реакції з боку ОДКБ щодо агресії Азербайджану, що є великим ударом по іміджу ОДКБ», – сказав Пашинян.
Вірменія заявляє, що десятки квадратних кілометрів її суверенної території були захоплені Азербайджаном під час військового конфлікту між двома країнами в травні 2021 року, у листопаді 2021 року та у вересні цього року.
Пізніше 23 листопада Пашинян зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним на полях саміту в Єревані, щоб обговорити двосторонні відносини та регіональні питання.
Повідомляється, що на початку зустрічі Пашинян зазначив, що в ОДКБ не вдалося досягти консенсусу з усіх питань порядку денного саміту.
Під час саміту Пашинян заявив, що він не готовий підписати проекти документів щодо «спільних заходів щодо надання допомоги Вірменії», які, за його словами, не знімають стурбованості Єревана щодо політичної позиції ОДКБ щодо вірмено-азербайджанського конфлікту.
«За цих умов відсутність чіткої політичної оцінки ситуації та неприйняття вищезазначеного рішення може не лише означати відмову ОДКБ від союзницьких зобов’язань, але також може бути витлумачено Азербайджаном як зелене світло з боку ОДКБ для подальшої агресії проти Вірменії», – сказав Пашинян на саміті.
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що ОДКБ є «необхідною» організацією, чиї послуги «дуже потрібні» для вирішення регіональних конфліктів.
"Дуже важливо, щоб Вірменія та Азербайджан домовилися про мирний договір", - сказав Пєсков, який супроводжував Путіна в Єревані. «Це наше головне завдання. І ми всі маємо зробити все можливе, щоб це відбулося», — сказав він журналістам після саміту.
Під час зустрічі з Путіним Пашинян порушив питання дотримання домовленостей, досягнутих Вірменією та Азербайджаном за посередництва президента Росії.
«Це дуже важливі питання, які, звичайно, ми повинні обговорити, так само як нам потрібно обговорити порядок денний, який, ми сподіваємося, призведе до міцного миру в нашому регіоні», - сказав Пашинян.
Путін, як цитує Кремль, наголосив на союзницькому характері російсько-вірменських відносин, які, за його словами, мають «глибоке коріння».
У своєму виступі на саміті російський лідер зазначив, що зустріч лідерів Росії, Вірменії та Азербайджану в Сочі, Росія, 31 жовтня та їхня спільна заява після цього створили «хорошу основу для майбутніх компромісів» між Єреваном і Баку.
Путін заявив, що лише шляхом послідовного виконання домовленостей про делімітацію кордонів, розблокування транспортних сполучень і вирішення гуманітарних проблем можна досягти нормалізації відносин між Вірменією та Азербайджаном.
Ми сподіваємося, що це врешті-решт прокладе шлях до мирного договору між Єреваном і Баку», - сказав Путін.
Перед самітом сотні активістів, які представляють громадянське суспільство та демократичні інституції, зібралися 23 листопада в центрі Єревана, вимагаючи виходу Вірменії з ОДКБ. Серед демонстрантів були громадяни України, які протестували проти неспровокованого вторгнення Росії в Україну.
Лідери держав-членів ОДКБ – Путін, Пашинян і Токаєв, а також Олександр Лукашенко з Білорусі, Садир Джапаров з Киргизстану та Емомалі Рахмон з Таджикистану – зустрілися у столиці Вірменії, в той час, як Росія продовжує обстрілювати українські міста ракетами і цілисть в енергетичну інфраструктуру.
На саміті стало відомо, що на посаді генсека ОДКБ білоруського політика Станіслава Зася замінить казахстанський політик Імангалі Тасмагамбетов.
65-річний Тасмагамбетов, який був відомий як один із найвірніших людей колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, раніше був прем’єр-міністром Казахстану, віце-прем’єр-міністром, мером столиці Казахстану Астани та найбільшого міста країни, Алмати.
Його останньою офіційною посадою була посада посла у Росії, яку він обіймав до того, як у 2019 році оголосив про відставку.
В статті використано повідомлення казахської служби Радіо Свобода та AFP
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