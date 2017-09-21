Антикорупційний суд потрібен Україні вже зараз - екс-посол США в Україні

Україна має негайно створити антикорупційний суд. Про це, коментуючи заяву міжнародної організації Transparency International заявив колишній посол США в Україні Стівен Пайфер.
"Це (антикорупційний суд - прим. ГА) конче потрібне просто зараз", - твітує Стівен Пайфер.
Transparency International у середу закликала Україну створити незалежний антикорупційний суд, щоб посили зусилля країни спрямовані на боротьбу із корупцією.
Створення антикорупційного суду стало найважливішою темою "Міжнародної ялтинської конференції" у Києві. Про це, відповідаючи на питання "Голосу Америки", заявив Андерс Аслунд експерт аналітичного центру Atlantic Council.
Аслунд звернув увагу на те, що позиції голови уряду України Володимира Гройсмана та президента України Петра Порошенка з даного питання, схоже, не співпадають.
"Провідною проблематикою є створення незалежного антикорупційного суду. Порошенко відкрито виступив проти цієї ідеї, а Гройсман, схоже, схилився на її користь", - твітує Аслунд.
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