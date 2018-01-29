Смерть російського генерала в Сирії виявила його роль на Донбасі

На військовому цвинтарі біля Москви знаходиться могила російського генерала Валерія Асапова, на якій поміщено прапорці так званої Донецької народної республіки. Хто він і чому прапори невизнаної республіки?

Серед своїх, таких як і він, був відомий як «Туман», а документи підписував псевдонімом Примаков. Коли загинув два роки тому в Сирії, виявилось, що його прізвище було також змінене, щоб приховати роль у двох воєнних конфліктах – на Донбасі і в Сирії.

В Україні він командував проросійськими сепаратстами, п’ятеро із них підтвердили цю інформацію. Те саме сказав брат генерала – В’ячеслав: «Він був там протягом усього року». Начальних генерального штабу збройних сил Росії Валерій Герасимов підтвердив лише, що Асапов служив у Сирії.

Проросійські сепаратисти визнають, що Асапов був їх командувачем. Це, очевидно, суперечить словам президента Путіна, який твердив, що на Донбасі немає російських військ. Історія з Асаповим показує всесторонню причетність Росії до конфліктів у світі. На запитання про захоплених російських військовослужбовців українськими військами, він пояснював, що вони не не були там як військовослужбовці, але через помилку потрапили на українську територію.

На основі свідчень російських військовослужбовців інформаційне агентство Reuters повідомляло, що російські регулярні війська вдерлися на Східну Україну щонайменше двічі: серед запеклих боїв наприкінці серпня 2014 року і в час битви за Дебальцеве в лютому 2015 року.

Українська розвідки назвала Асапова «воєнним злочинцем» за його роль серед сепаратистських сил. Влітку 2016 року Путін надав Асапову ступінь генерал-лейтенанта, але в час перебування на українській території він був у формі без шевронів, повідомлено із сепаратистських джерел.

Один з офіцерів бачив, як Асапов підписував документи прізвищем Примаков, але довідався про його дійсне прізвище лише тоді, коли побачив його знімок з повідомленням по смерть у Сирії.

Дійсну роль Асапова в Україні російські офіційні особи усякими способами намагалися приховати. Один раз називали його військовим радником у Сирії, іншим – командувачем штурмового корпусу добровольців, проте відомо, що він займався постачанням устаткування для сепаратистів. За словами В’ячеслава Асапова, його брат загинув у Сирії на лінії фронту і був похований на військовому цвинтарі біля Москви. Через кілька днів після похорону на його могилі з’явилися два прапорці проросійських донецьких сепаратистів.

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