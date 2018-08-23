Deutsche Bank погрожує розірвати відносини з Росією - Bloomberg

"Це дуже серйозно для Росії. Контакти з міжнародними банками пересихають". Так відреагував аналітик американського центру Atlantic Council Андерс Аслунд у Twitter на повідомлення про те, що Deutsche Bank погрожує припинити ділові стосунки з урядом Росії.

Банк надіслав листа з вимогою до Росії надавати більше інформації, пов'язаної з необхідністю дотримуватись правила "знай свого клієнта", повідомляє Bloomberg.

В листі лондонський підрозділ банку наголосив, що ділові контакти може бути припинено, якщо Росія не зможе надати документи протягом 30 днів. Хоча цей строк вже давно минув, Росія так і не відповіла на лист, а німецький банк не вжив дій зі свого запиту. Про це дві поінформовані особи розповіли Bloomberg.

"Deutsche Bank наразі проводить перегляд тих інструментів, за якими уряд Росії працює з лондонським представництвом Deutsche Bank і документів , які ми зберігаємо стосовно клієнтів", - йдеться в листі банкіра Гарта Річі і юриста банку Алекса Скотт-Галла від 27 червня, копію якого бачив Bloomberg.

Листа було надіслано в рамках загальної ініціативи банку з покращення документації стосовно клієнтів, сказала виданню поінформована особа, додавши, що загалом було надіслано 20 000 подібних листів.

Непрозорі правила могли допомогти заможним росіянам вивести біля 10 мільярдів доларів з країни, використовуючи методи, які, можливо, сприяли відмиванню коштів, заявили в Департаменті фінансових послуг Нью-Йорка

Міжнародні регуляторні установи раніше критикували Deutsche Bank за неповну документацію стосовно клієнтів. Минулого року Великобританія та США оштрафували банк через невиконання вимог прозорості. Непрозорі правила могли допомогти заможним росіянам вивести біля 10 мільярдів доларів з країни, використовуючи методи, які, можливо, сприяли відмиванню коштів, заявили в Департаменті фінансових послуг Нью-Йорка.

Завдання покращити процедури Deutsche Bank було покладено на Френа Кунке, який нещодавно очолив операційну діяльність банку. Він змінив процедури отримання банківської документації. Через його ділові методи, які інколи включають загрози припинити ділові стосунки – в банку його називають "Френк на танку", повідомила поінформована особа, яка попросила не розголошувати її ім'я пише Bloomberg.

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