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Україна

Українські компанії можуть стягувати державне майно Росії, спираючись на рішення суду у Гаазі - експерт

Рішення Третейського суду у Гаазі на користь українських компаній - це велика і не остання перемога для українських бізнесів, які зазнали збитків через анексію Криму. Про це заявив відомий експерт, економіст Андерс Аслунд з аналітичного центру Atlantic Council.

Відповідно до Нью-Йоркської конвенції ... сторона переможець має право стягувати державну власність фактично будь-де у світі, і країни Заходу реально виконують її

Раніше повідомлялося, що Третейський суд у Гаазі постановив, що Російська Федерація має відшкодувати низці українських компаній збитки за анексію Криму. При цьому Російська Федерація ігнорувала засідання та не надавала жодних пояснень суду. Повідомлялося, що у цій справі йдеться про суму 159 мільйонів доларів.

За словами Аслунда, на основі рішення третейського суду українські компанії можуть реально взятись за стягнення збитків через суди в Європі, а їх ціллю може стати державна власність Росії будь-де у світі.

"Згідно з Нью-Йоркською конвенцією про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень від 1958-го року, сторона-переможець має право стягувати державну власність фактично будь-де у світі, і країни Заходу реально виконують її. Це витратний процес у сенсі судових витрат, і він повільний, але працює", - заявив Аслунд.

Як йдеться в ухвалі суду, Росія відповідальна за порушення прав українських інвесторів, починаючи з 21 березня 2014 року, коли Володимир Путін підписав указ про анексію Криму.

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Вашингтонські експерти негативно оцінюють вихід США із Іранської ядерної угоди. Відео

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