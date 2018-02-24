Автономні автомобілі з «віддаленими» водіями можуть тестувати на дорогах Каліфорнії вже у квітні

Автономні автомобілі, які підтримують свою комп'ютеризовану систему віддаленим оператором-людиною, а не водієм за кермом, можуть тестувати на дорогах Каліфорнії вже в квітні, повідомляє автомобільний департамент штату.

Спиратися на віддаленого оператора-людину, який може керувати кількома автономними транспортними засобами на відстані декількох миль – це крок, який дозволив досягти би прибутковості у новоствореній галузі самохідних технологій, усуваючи вимогу штату Каліфорнія щодо присутності наглядача в автомобілі.

Експерти вважають, що серед перших користувачів цієї технології будуть компанії з перевезення пасажирів, чия мета – максимізувати кількість пасажирів, які платять, і усунути тих, хто подорожує з ними.

У перегонах із розробки автономних транспортних засобів беруть участь такі глобальні автовиробники, як General Motors, і технологічні велетні, як Alfabet Inc. Якщо вони готові до квітня запустити технологію віддаленого керування, це буде перший випадок, коли вони зможуть протестувати свої автомобілі на дорогах загального користування в штаті без присутності фізичних водіїв.

Технологія дистанційного керування, яка вже використовується НАСА та військовими, розглядається як спосіб швидшого запуску в комерційній розробці самохідних автомобілів. Очікується, що нові правила будуть затверджені пізніше цього місяця і набудуть чинності в квітні після місячного періоду публічного розголошення.

Компанії типу Nissan, Waymo і стартапи Zoox, Phantom Auto і Starsky Robotics працюють над технологією, яка дозволяє віддаленому оператору взяти під контроль транспортний засіб, якщо основна автономна система всередині автомобіля стикається з проблемами, відомими в галузі як «крайні» випадки, які важко вирішити.

Наявність віддаленого оператора може допомогти компаніям заспокоїти законодавців та громадськість щодо безпеки автономних автомобілів.

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