Замовники досьє на Трампа закликають Конгрес перестати "ганятись за зайцями"

Засновники фірми політичних досліджень, яка замовила скандально-відоме досьє на Трампа "шоковані" тим, що їм вдалось з’ясувати, і хочуть щоб вся інформація стала публічною. Вони також закликають Конгрес звернути увагу на інші свідчення про змови кампанії Трампа з росіянами.

Про це вони заявили в статті для The New York Times, повідомляє NPR.

Ґленн Сімпсон та Пітер Фрітч, засновники опозиційної дослідницької компанії Fusion GPS також звинувачують республіканців в Конгресі, що ті несправедливо нападають на них, ігноруючи "надійні свідчення змови" між кампанією Трампа та росіянами.

Спочатку Fusion GPS найняв консервативний сайт The Washington Free Beacon, щоб провести розслідування зв’язків Трампа з росіянами. Компанія найняла розвідника та експерта з Росії Кристофера Стіла.

Стіл, за допомогою контактів в Росії, склав досьє, яке описує зусилля Путіна з розбудови стосунків з Трампом та його оточенням, щоб зібрати матеріал, який можна використовувати для шантажу.

Через місяці, цю інформацію було передано кампанії Гілларі Клінтон.

Трамп та Республіканська партія наголошують на тому, що досьє не є опублікованим. Сімпсон та Фрітч заявляють, що докази змови, крім досьє, були "відомими" протягом місяців, а комітети в Конгресі лише "ганяються за зайцями", йдеться в статті.

"Покоління тому, республіканці хотіли захистити президента Ніксона, закликаючи комітет Сенату з Вотерґейта звернути увагу на можливі порушення демократів на виборах. Голова комітету Сем Ервін, демократ, сказав, що це було б "так само дурно, як вийшовши полювати ведмедя, почати ганятись за зайцями".

"Ми пропонуємо слідчим дослідити банківські записи Deutsche Bank та інших, хто фінансує бізнес Трампа. Конгресу видається це не цікавим", - пишуть дослідники.

"Ми виявили свідчення того, що Трамп та його організація працювали з великою кількістю сумнівних росіян, що може ставити питання про відмивання коштів", - написали вони.

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