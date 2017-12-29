Трамп: розслідування «російської справи» виставляє США в поганому світлі - інтерв’ю NYT

Президент знову розкритикував розслідування щодо ймовірного втручання Росії в американські вибори



Президент США Дональд Трамп заявив, що розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера про можливе російське втручання у вибори подає США в «непривабливому світлі», і знову спростував наявність змови між своїм передвиборчим штабом і Москвою.



В ході імпровізованого 30-хвилинного інтерв'ю виданню The New York Times у своєму гольф-курорті у Флориді, президент не зажадав припинити розслідування «російської справи», але 16 разів підкреслив, що воно не виявило «ніякої змови».



«Це виставляє країну в дуже поганому світлі. Чим швидше вони розберуться, тим краще для США», - заявив Трамп.

Трамп знову заявив, що звинувачення вигадали демократи «як фабрикацію, як хитрість, як виправдання своєї поразки на виборах».



За словами президента, «всі знають», що його наближені не вступали в змову з Росією, проте є «реальні історії» про демократів, які співпрацювали з Росією під час передвиборчої кампанії.



«Змови не було. Але я думаю, він (Мюллер – ГА) буде справедливим», - сказав Трамп.

Нещодавно з’явилися повідомлення з критикою на адресу Трампа, написані співробітником ФБР, якого виключили з команди Мюллера. Законодавці-республіканці наполягають, що це свідчить про політичну упередженість ФБР.



На одному зі слухань цього місяця член Палати представників від штату Огайо республіканець Джим Джордан заявив, що «довіру громадськості до цього процесу давно втрачено».



Трамп висловив жаль, що міністр юстиції Джефф Сешнс відсторонився від розслідування «російської справи».



Відповідаючи на запитання про те, чи має намір він доручити Мін'юсту відновити розслідування про електронне листування Гілларі Клінтон, Трамп продовжив говорити про розслідування щодо російської справи.



«У мене є повне право робити з Мін'юстом що завгодно, - сказав він, повторюючи слова багатьох своїх прихильників, які вважають, що президент має право відкривати і закривати розслідування. - Однак в надії, що до мене ставитимуться справедливо і чесно, я не буду втручатися в цю конкретну справу».



Через кілька годин після своєї заяви про те, що Китай таємно постачає нафту в КНДР, Трамп вперше відкрито сказав, що зайняв «занадто м'яку» позицію щодо Китаю в торговельних питаннях в надії, що лідери країни чинитимуть тиск на Північну Корею і змусять її відмовитися від програми виробництва ядерної зброї.



При цьому Трамп натякнув, що його терпець може скоро увірватися, і висловив обурення з приводу ймовірних поставок нафти.



«У Північну Корею надходить нафта. Ми так не домовлялись! - вигукнув він, допустивши ймовірність агресивних торговельних заходів щодо Китаю. - Якщо вони не допоможуть нам з Північною Кореєю, я зроблю те, що завжди хотів зробити».



Відзначивши, що в ході візиту в Китай до нього поставилися краще, «ніж до будь-кого в історії Китаю», Трамп все ж підкреслив, що Пекін повинен докласти більше зусиль, щоб допомогти в ситуації з КНДР.



«Над нами нависла ядерна загроза, що погано для Китаю», - сказав він.



«Китай може більше нам допомагати і повинен це робити, - підкреслив Трамп. - Вони повинні більше нам допомагати. Над нами нависла ядерна загроза, що погано для Китаю, погано для Росії, погано для всіх», - заявив президент Дональд Трамп.

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