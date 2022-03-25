Більшість американців негативно оцінюють роботу Байдена щодо економіки - опитування

7 із 10 американців кажуть, що економіка країни перебуває у поганом стані і майже дві третини (65%) опитаних негативно оцінюють роботу президента США в цій сфері. На це вказує опитування The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Серед республіканців негативно роботу Байдена щодо економіки оцінюють 96%, серед демократів - 36%.

"Його [Байдена] сподівання на довготривале економічне відродження зникли - американцям доводиться мати справу з підвищенням цін на продовольство та енергію. А обіцянка вивільнити країну з-під впливу пандемії зірвана невизначеністю, яку принесла війна у Європі", - пишуть у AP.

Як повідомляється, учасники опитування також схильні говорити, що політика Байдена радше шкодить (48%) економіці, ніж допомагає їй (24%).

Стан економіки США, рекордна за десятки років інфляція часто стає темою критики Байдена з боку опонентів.

"Джен Псакі (речниця Білого дому - прим. ГА) говорила "ми фактично зруйнували економіку Росії". Що ж таким чином вже 2 економіки зруйновано адміністрацією Байдена.... Наша та їхня. Може варто нарешті нашій допомогти", - твітував раніше Дональд Трамп Молодший, син екс-президента США.

Між тим у Демократичній партії США вказують на успіхи адміністрації.

"Економіка Байдена створила мільйони добре оплачуваних робочих місць, підняла заробітну платню для звичайних американців та скоротила дефіцит на понад 350 мільярдів доларів", - твітував раніше конгресмен-демократ Хакім Джеффріс.

Сам президент США днями також високо оцінив роботу своєї команди.

"Наша економічна стратегія вже дала результат - і продовжує його давати", - твітував Джо Байден.

У статті використано матеріали AP, The Hill.