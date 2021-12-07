Радник США з нацбезпеки навів подробиці розмови Байдена з Путіним

Президент США прямо заявив Путіну, що у разі подальшого вторгнення Росії до України, США та їхні європейські союзники дадуть відповідь у вигляді сильних економічних заходів. Про це заявив радник США з національної безпеки Джейк Салліван, коментуючи розмову Джо Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним. За його словами, Байден повторно заявив про підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

"Ми надамо додаткові оборонні засоби українцям, які значно перевищують те, що ми вже постачаємо. У відповідь на таку ескалацію ми також посилимо наших союзників по НАТО на східному фланзі, надавши додаткови засоби", - заявив Салліван.

Як повідомляється, Салліван також відзначив, що у розмові із Путіним Байден заявив, що тепер США готові до дій, до яких не були готові у 2014-му році.

Салліван також вказав, що Байден не робив поступок Путіну щодо вступу України до НАТО.

За словами Саллівана, Байден вказав Путіну на те, що існує шлях деескалації та дипломатії.

"США та наші європейські союзники можуть взяти участь у дискусії, яка торкається ширших стратегічних питань, включно із нашими стратегічними занепокоєннями щодо Росії та стратегічними занепокоєннями Росії. Ми могли робити це на піку Холодної війни та розробили механізми, які допомагали зменшити нестабільність та збільшити прозорість. Ми робили це у добу після Холодної війни через Раду НАТО-Росія, ОБСЄ та інші механізми. Немає причин, з яких ми не могли би робити це надалі, за умови, що ми діємо у контексті деескалації, а не ескалації", - наголосив Салліван.

Він відзначив, що США готові до підтримки Мінського формату на додачу до Нормандського формату.

Радник США з нацбезпеки також відзначив, що у разі, якщо Путін хоче, щоб російським газопроводом "Північний потік-2" пішов газ, тоді не в його інтересах бажати вдертися до України.

Салліван вказав, що у США не вважають, що Путін вже ухвалив рішення щодо військових дій проти України.

За словами Саллівана, розмова Байдена із президентом України Зеленським відбудеться у четвер.

У статті використано матеріали CBS News.

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